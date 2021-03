Η κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» στο Μαϊάμι και το υπονοούμενο του Τσιτσιπά...

Η σαββατιάτικη (20/3) ήττα του Στέφανου Τσιτσιπά στον τελικό του τουρνουά του Ακαπούλκο ήταν η έκτη του σε ισάριθμους αγώνες ATP 500 για το τρόπαιο. Ο 22χρονος τενίστας δεν κατόρθωσε να κατακτήσει τον έκτο τίτλο τη καριέρας του και θέλησε να αφήσει άμεσα πίσω του την ήττα από τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, που ήταν μόλις η δεύτερη σε επτά ματς με τον Γερμανό. Ωστόσο, το βλέμμα του στο άμεσο μέλλον δεν είναι και τόσο αισιόδοξο, αφήνοντας μερικά υπονοούμενα για το επερχόμενο ATP 1000, αυτή την εβδομάδα στο Μαϊάμι...

Ο Τσιτσιπάς θα ταξιδέψει με, όπως τόνισε, «χαμηλές προσδοκίες» στη Φλόριντα, λόγω των συνθηκών στην περιοχή, αλλά και των πολλών απουσιών από τους αγώνες. Η περίφημη «Big-3» των Ρότζερ Φέντερερ, Νόβακ Τζόκοβιτς και Ράφα Ναδάλ αποφάσισε να μην δώσει το «παρών» στο τουρνουά, το οποίο σε αντίθεση με αυτό στο Μεξικό δεν θα επιτρέψει παρουσία θεατών στις εξέδρες. Εκτός κορτ στις ΗΠΑ θα είναι και ο Ντομινίκ Τιμ.

Ο δήμαρχος του Μαϊάμι, Νταν Γκέλμπερ, κήρυξε το Σάββατο την πόλη σε κατάσταση «έκτακτης ανάγκης» για να ελέγξει τη διασπορά του κορονοϊού, με απαγόρευση μετακίνησης των κατοίκων μετά τις 8 το βράδυ. Ο Τσιτσιπάς θα είναι το Νο 2 του ταμπλό, πίσω από τον Ντανίλ Μεντβέντεφ, αλλά δεν δείχνει να έχει μεγάλη διάθεση να βρεθεί στην ανεπιθύμητη προστατευτική «φούσκα» για τη διοργάνωση.

Ο «Τσίτσι» τόνισε πως «μου αρέσει το τουρνουά του Μαϊάμι, όμως δεν θα πω ψέματα, φέτος πιστεύω πως δεν θα είναι τόσο καλό όσο τα προηγούμενα χρόνια... Δεν θα είναι ούτε καν τόσο καλό όσο αυτό στο Ακαπούλκο». Πρόσθεσε ότι «θα είμαι εκεί χωρίς υψηλές προσδοκίες και δεν περιμένω πολλά» και εξήγησε πως «θα λειτουργήσει με δικούς του κανόνες, διαφορετικό σύστημα και δίχως φιλάθλους».

