Η Jeep® ενώνει τη φωνή της με τον Bruce Springsteen

H Jeep® και ο θρύλος της αμερικανικής ροκ μουσικής, Bruce Springsteen, δημιούργησαν το διάρκειας 2 λεπτών video με την ονομασία “The Middle”, για να μιλήσουν για την ισότητα, την αξία της ανθρώπινης ζωής και την ελπίδα.

Ένας από τους μεγαλύτερους εκφραστές της ροκ μουσικής, ο θρυλικός Bruce Springsteen συνεργάστηκε με την Jeep® για τη δημιουργία ενός συγκινητικού video, με στόχο να μιλήσουν για έννοιες όπως η ισότητα, η συνεργασία, η ελπίδα και η αξία της ανθρώπινης ζωής. Το video διάρκειας περίπου 2 λεπτών, με την ονομασία “The Middle”, μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια του Super Bowl 2021, της κορυφαίας αθλητικής διοργάνωσης των Η.Π.Α., την Κυριακή 7 Φεβρουαρίου, ενώ στο youtube το έχουν ήδη παρακολουθήσει περισσότεροι από 20 εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο. Με το νέο video, η Jeep, υποστηρίζει για ακόμα μια φορά την έννοια της ελευθερίας, σε μια χρονιά η οποία σηματοδοτείται και από τα 80α γενέθλια της αμερικανικής μάρκας που πρώτη έβαλε στη μαζική παραγωγή οχήματα 4x4 και πρώτη δημιούργησε την κατηγορία των SUV.

Ο 71 ετών Springsteen, ο οποίος έχει συχνά υποστηρίξει δράσεις που ενισχύουν την ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων, είχε ενεργό ρόλο στη δημιουργία του νέου video, ενώ εκτός των άλλων συνέθεσε και τη μουσική μαζί με τον συνεργάτη του, Ron Aniello.

Το νέο video έρχεται σε συνέχεια μια σειράς ξεχωριστών δημιουργικών της Jeep, με πιο πρόσφατο εκείνο του “Groundhog Day” («Η μέρα της μαρμότας»), όπου ο Bill Murray -περισσότερα από 25 χρόνια μετά τη δημιουργία της πολυβραβευμένης ταινίας- ζούσε και πάλι αυτή την σουρεαλιστική εμπειρία παρέα με το Jeep Gladiator.

«Μετά από ιδιαίτερα πετυχημένα δημιουργικά όπως τα "From Imported from Detroit”, “Halftime in America” και “Groundhog Day”, αυτή τη φορά θελήσαμε να φτιάξουμε κάτι με ιδιαίτερο νόημα, που θα αφορά εκατομμύρια ανθρώπους και θα μιλά για την «ψυχή» της κοινωνίας μας,» ανέφερε ο κ. Olivier Francois, Επικεφαλής Marketing της Stellantis. «Η ταινία “The Middle”, αποτελεί ένα κάλεσμα σε όλους τους Αμερικανούς, να ενωθούν και να βρουν τα κοινά στοιχεία τους που θα τους οδηγήσουν στο μέλλον. Ο Bruce Springsteen αποτέλεσε βασικό συντελεστή ώστε να δημιουργήσουμε αυτό το μήνυμα. Οι εμπειρίες του και η οπτική του, συχνά αποτέλεσαν μια γέφυρα που ένωσε χάσματα και τώρα περισσότερο από ποτέ χρειαζόμαστε ένα μήνυμα σαν και αυτό.»

Για περισσότερο από μια δεκαετία, οι Jeep, Dodge και Ram, εξέφρασαν ιδιαίτερα σημαντικά μηνύματα μέσω των videos που μεταδόθηκαν κατά τη διάρκεια του Super Bowl, όπως την υψηλή αξία του εργατικού δυναμικού των Η.Π.Α., την αποφασιστικότητα των ανθρώπων για ελευθερία και τη σημαντικότητα όσων ασχολούνται με τον πρωτογενή τομέα. Το “The Middle” έρχεται να προστεθεί σε αυτή τη σειρά με ένα μήνυμα που ενώνει όλους τους ανθρώπους.

Μπορείτε να δείτε το νέο video “The Middle” της Jeep με τον Bruce Springsteen στον παρακάτω σύνδεσμο:

https://www.youtube.com/watch?v=D2XYH-IEvhI