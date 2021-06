Η Ιταλία κόντρα στην Αυστρία και σε ένα... «στοιχειωμένο» ρεκόρ

Ο φωτεινός πίνακας του «Ουέμπλεϊ», το βράδυ του Σαββάτου (26/6), στο ματς Ιταλίας – Αυστρίας (22:00, ΑΝΤ1), για τους «16» του Euro 2020, θα δείχνει προφανώς τη «μεγάλη εικόνα». Αυτή θα ήταν το σκορ, με το οποίο η «Σκουάντρα Ατζούρα» θέλει να διατηρήσει το απόλυτο στη διοργάνωση και να φτάσει ως τα προημιτελικά. Λίγο πιο δίπλα θα υπάρχει ο χρόνος, που αν φτάσει στο 89΄ με τον αριθμό πλάι στην αναφορά των Αυστριακών να παραμένει το «0», θα γίνει ιστορικός. Στο matrix δεν θα αναγράφεται το «1.143΄», αλλά θα είναι στο μυαλό Ιταλών παικτών και οπαδών...

Η Ιταλία του Ρομπέρτο Μαντσίνι δεν έχει δεχθεί γκολ στα 11 τελευταία παιχνίδια της! Η άμυνα της ομάδας του παραμένει αλώβητη για συνολικά 1.055 λεπτά και αν καταφέρει και κρατήσει στο μηδέν και με την Αυστρία, θα καταρρίψει το ρεκόρ όλων των εποχών για εθνικές ομάδες το οποίο ανήκει ήδη στους «ατζούρι» και τον Ντίνο Τζοφ. Ο θρυλικός πορτιέρο είχε κρατήσει ανέπαφη την εστία του για 1.143 λεπτά, από τις 20 Σεπτεμβρίου 1972 και το γκολ του Βούκοτιτς στο 73΄, στη νίκη 3-1 επί της Γιουγκοσλαβίας, ως τις 15 Ιουνίου 1974 και το τέρμα του Εμανουέλ Σανόν της Αϊτής στο 46΄, στην επικράτηση με 3-1 για το Μουντιάλ του 1974!

Μερικές μέρες μετά τη συμπλήρωση 47 ετών από το «στοιχειωμένο» ρεκόρ του Τζοφ, ο Τζιανλουίτζι Ντοναρούμα έχει την ευκαιρία να το «σπάσει», ομαδικά πάντως και όχι ατομικά. Αν οι Αυστριακοί δεν σκοράρουν ως το 89΄ η Ιταλία θα βελτιώσει την ιστορική επίδοση,, αλλά ο «Gigio» θα χρειαστεί κι άλλα ματς για να ξεπεράσει τον Τζοφ, καθώς από τα 1.055΄ του «0» έχει αγωνιστεί στα 874΄. Τα υπόλοιπα μοιράστηκαν στους Σιρίγκου (91΄), Κρανιό (63΄) και Μερέτ (27΄). Εφόσον ο νέος τερματοφύλακας της Παρί Σ.Ζ. διατηρήσει ανέπαφη την εστία του για 62΄, θα προσπεράσει τον 2ο – ατομικά – Βάλτερ Ζένγκα, που έχει σταματήσει τους αντιπάλους για 936΄.

Αυτό που μετρά για την Ιταλία και τον κόουτς Μαντσίνι, βεβαίως, είναι η πρόκριση. Ο Ιταλός προπονητής, πάντως, δεν γνωρίζει ακόμη την κατάσταση μετά τον (μικρο)τραυματισμό του Τζόρτζιο Κιελίνι και αν δεν είναι έτοιμος, θα τοποθετήσει στην άμυνα τον Φραντσέσκο Ατσέρμπι πλάι στον Λεονάρντο Μπονούτσι. Ανέτοιμος είναι και ο Φλορέντσι και στη θέση του ως δεξί μπακ αναμένεται να παίξει ο Ντι Λορέντζο. Στη μεσαία γραμμή, ο Μάρκο Βεράτι πιθανότατα θα αφήσει στον πάγκο την αποκάλυψη της 1ης φάσης, Μανουέλ Λοκατέλι.

