«Η φρεγάτα Admiral Makarov χτυπήθηκε από πυραύλους Neptune», λένε οι Ουκρανοί - Άγνοια δηλώνει το Κρεμλίνο

Η φρεγάτα «Admiral Makarov», που φέρεται να έχει πιάσει φωτιά κοντά στο νησί Ζμίνι (Φιδονήσι) στη Μαύρη Θάλασσα, χτυπήθηκε από πυραύλους Neptune, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά. Άγνοια για το περιστατικό δηλώνει το Κρεμλίνο.

Όπως δήλωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Αντόν Γερατσένκο, το ρωσικό πολεμικό χτυπήθηκε από αντιπλοϊκούς πυραύλους Neptune, ενώ έπλεε κοντά στο Φιδονήσι, νότια της Οδησσού, επικαλούμενος ρωσικές πηγές.

Ενώ επισήμανε, πως πλοία του ρωσικού Ναυτικού εστάλησαν για να παράσχουν βοήθεια στην φρεγάτα.

Σημειώνεται ότι από πυραύλους Neptune είχε χτυπηθεί, σύμφωνα με την ουκρανική πλευρά και το καταδρομικό «Moskva», το οποίο βυθίστηκε στη Μαύρη Θάλασσα.

#Ukraine's General Staff reported that #Russia has lost another ship. The MP from Odesa and local media outlets claim it is the Russian Navy patrol ship Admiral Makarov, an Admiral Grigorovich-class frigate.

Needs to be confirmed. pic.twitter.com/kj8HLJHPhj