Υπ. Οικονομικών Τουρκίας: Η FDA ελέγχεται από πέντε πλούσιες οικογένειες - Σφοδρές αντιδράσεις

Ο υπουργός Οικονομικών και Οικονομικών της Τουρκίας ισχυρίστηκε ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ανήκει στο αμερικανικό λαό, αλλά ανήκει σε πέντε πλούσιες οικογένειες, προκαλώντας την έντονη και καυστική κριτική οικονομολόγων και ακαδημαϊκών στη γείτονα χώρα.

Σε τηλεοπτική συνέντευξή του στο ειδησεογραφικό κανάλι CNN Turk χθες, ο Νουρεντίν Νεμπάτι - που διορίστηκε από τον Πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν στις αρχές Δεκεμβρίου, μετά την παραίτηση του προκατόχου του - είπε στον συνέντευξή του ότι «η κεντρική τράπεζα των Ηνωμένων Πολιτειών δεν ανήκει στο κοινό Είναι στα χέρια πέντε οικογενειών».

Τα σχόλια του Νεμπάτι απηχούν αυτό που πολλοί θεωρητικοί συνωμοσίας έχουν υποστηρίξει κατά τη διάρκεια των δεκαετιών, δηλαδή ότι το κεντρικό τραπεζικό σύστημα της Αμερικής ανήκει κρυφά σε ιδιώτες ή επηρεάζεται από μια σειρά παλιών και καθιερωμένων τραπεζικών οικογενειών που είχαν παρουσία στην Ευρώπη και τη Βόρεια Αμερική για αιώνες, αναφέρει το worldakkam.

Τα σχόλια του Νεμπάτι επικρίθηκαν και καταδικάστηκαν από πολλούς σε όλο τον κόσμο. Ο Τίμοθι Ας, οικονομολόγος και υπεύθυνος στρατηγικής αναδυόμενων αγορών στην BlueBay Asset Management με έδρα το Λονδίνο, δήλωσε στο Twitter ότι «αυτό είναι τρελό και ντροπιαστικό για την Τουρκία. Η Τουρκία χρειάζεται επαγγελματίες σε βασικά πόστα».

Διερωτήθηκε μάλιστα, «πώς μπορεί ο υπουργός Οικονομικών μιας χώρας της G20… να πει τέτοια σκουπίδια; Αυτό φέρνει σε δύσκολη θέση την Τουρκία».

Πολλοί βλέπουν τα σχόλια του Νεμπάτι ως μέρος της ευρύτερης αντισυμβατικής προσέγγισης του Ερντογάν στα οικονομικά, με τον Πρόεδρο να ασκεί επιρροή στην Κεντρική Τράπεζα της χώρας και να την πιέζει να μειώσει τα επιτόκια τους τελευταίους μήνες, οδηγώντας σε δυσπιστία των ξένων επενδυτών στην τουρκική οικονομία και συμβάλλοντας στην οικονομική της κρίση.

Στη συνέντευξη, ο Νεμπάτι, πρώην διευθυντής του κορυφαίου ισλαμικού επιχειρηματικού ομίλου της Τουρκίας MÜSİAD, υπερασπιζόταν την ανεξαρτησία της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας, η οποία μείωσε τα επιτόκια κατά 5 ποσοστιαίες μονάδες στο 14% από τον Σεπτέμβριο παρά την επιτάχυνση του πληθωρισμού.

Επενδυτές, οικονομολόγοι και η πολιτική αντιπολίτευση της Τουρκίας επέκριναν την τράπεζα για μείωση των επιτοκίων κατόπιν εντολής του Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο οποίος ισχυρίζεται ότι τα υψηλότερα επιτόκια είναι πληθωριστικά.

«Το πρόβλημα είναι ότι αυτή η εξωπραγματική, παράλογη και γελοία θεωρία συνωμοσίας εκφράστηκε σοβαρά από υψηλόβαθμο στέλεχος σε τηλεοπτική εκπομπή», είπε ο Ιμπραήμ Τουρχάν, ακαδημαϊκός και πρώην αναπληρωτής επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας της Τουρκίας, όπως αναφέρει το ahvalnews. «Σκεφτείτε το με αυτόν τον τρόπο – απασχολούν ένα άτομο ως επικεφαλής της NASA που λέει: «ο κόσμος είναι στην πραγματικότητα επίπεδος», συνέχισε και πρόσθεσε: «Τι θα πούμε για την οικονομική πολιτική μετά από αυτό;»

Ο Ερντογάν απέλυσε τρεις διοικητές της Κεντρικής Τράπεζας και αντικατέστησε τα περισσότερα μέλη της Επιτροπής Νομισματικής Πολιτικής από τότε που απέκτησε διευρυμένες νέες προεδρικές εξουσίες το 2018. Νωρίτερα τον Δεκέμβριο, ο Ερντογάν είπε ότι η κυβέρνησή του υποστήριζε χαμηλότερα επιτόκια επειδή το υπαγόρευσε η ισλαμική διδασκαλία.

«Δημόσια επίδειξη ρατσισμού και αντισημιτισμού από τον υπουργό Οικονομικών της Τουρκίας - έτσι σκέφτεται και μιλάει η συντριπτική πλειοψηφία των πολιτικών ισλαμιστών της Τουρκίας, κυρίως ιδιωτικά, αλλά σε αυτήν την περίπτωση, στη δημόσια τηλεόραση», δήλωσε ο Sinan Ciddi, αναπληρωτής καθηγητής σπουδών Ασφαλείας σε πανεπιστήμιο της Τουρκίας.