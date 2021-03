Η «εύθραυστη» σχέση του Αζάρ με τη Ρεάλ Μαδρίτης έχει μόνο πόνο και απορίες

Στο Λονδίνο συνήθισε να είναι το επίκεντρο του ενδιαφέροντος τόσο στο χορτάρι, όσο και στα πρωτοσέλιδα. Στη Μαδρίτη, όμως, ο Εντέν Αζάρ - παρότι βρέθηκε εκεί το καλοκαίρι όταν αποχώρησε ο Κριστιάνο Ρονάλντο για τη Γιουβέντους – δεν κατάφερε ποτέ να απασχολήσει μέσα στο γήπεδο. Αρχικά, κατάλαβε πως με την παρουσία του Καρίμ Μπενζεμά δεν θα ήταν ο Νο 1 της «βασίλισσας». Κυρίως, όμως, δεν κατόρθωσε ποτέ να διεκδικήσει την κυρίαρχη θέση του, γιατί δεν βρέθηκε αρκετά συχνά μέσα στις τέσσερις γραμμές.

Ο 30χρονος Βέλγος, ο οποίος αποκτήθηκε το 2019 αντί 100 εκατομμυρίων ευρώ, έχει απουσιάσει από 39 ματς των «μερένχες». Αριθμός σχεδόν διπλάσιος από τους 23 που έχασε σε επτά σεζόν στην Τσέλσι... Σε δυόμιση σεζόν στην Ισπανία έχει αγωνιστεί σε μόλις τέσσερα ολόκληρα 90λεπτα και πέτυχε τέσσερα γκολ σε 39 παρουσίες σε όλες τις διοργανώσεις! Εκτός από την κριτική της απαιτητικής εξέδρας της Ρεάλ Μαδρίτης, δεν είχε σύμμαχό του και την τύχη.

Οι συνεχείς τραυματισμοί δεν του επέτρεψαν ποτέ να βρει ρυθμό. Το περασμένο Σάββατο, στο ματς με την Ελτσε για τη La Liga, αγωνίστηκε ως αλλαγή στα 15 τελευταία λεπτά, επιστρέφοντας από απουσία έξι εβδομάδων. Κι ενώ όλοι περίμεναν τη συμμετοχή του και στο ματς με την Αταλάντα για το Champions League, μία νέα ατυχία τον άφησε και πάλι εκτός. Τούτη τη φορά ήταν ένας τραυματισμός σε μυ στη δεξιά λεκάνη, ο οποίος δεν του επιτρέπει να σηκώσει καλά το δεξί πόδι του...

Ο προπονητής των πρωταθλητών Ισπανίας, Ζινεντίν Ζιντάν, παραδέχθηκε πως βαρέθηκε να ακούει ερωτήσεις για το θέμα, λέγοντας πως «δεν μπορώ να το εξηγήσω» και τονίζοντας πως είναι «θέμα ατυχίας και όχι ακαταλληλότητας του ιατρικού τιμ, που βρίσκεται πάντα κοντά σε όλους τους παίκτες». Για τον Αζάρ, πρόσθεσε ότι «κάτι συμβαίνει, γιατί είναι ένας παίκτης που δεν είχε χτυπήσει ποτέ στην καριέρα του και θέλουμε να τον βοηθήσουμε». Σε ό,τι αφορά την επιτυχία της απόκτησής του, ο «Ζιζού» ξεκαθάρισε πως «θα τον επέλεγα και πάλι με κλειστά μάτια!».

Η απογοήτευση, μάλιστα, είναι μεγαλύτερη στην ισπανική πρωτεύουσα, καθώς η νέα ατυχία του Αζάρ μπορεί να τον αφήσει εκτός για το υπόλοιπο της σεζόν. Με το επερχόμενο Euro να «χάνεται» από τον ορίζοντα του Βέλγου, Ρεάλ και Εθνική Βελγίου διαφωνούν για την απόφαση θεραπείας και στον ταλαιπωρημένο αριστερό αστράγαλό του, αφού η δεύτερη τον θέλει στο γήπεδο τον Ιούνιο. Ο Δρ. Χοσέ Γκονζάλεθ, πάντως, ο οποίος στο παρελθόν έχει εργαστεί στην Ατλέτικο Μαδρίτης, τόνισε στον ραδιοφωνικό σταθμό «El Transistor Ondacero» πως «μία τρίτη επέμβαση στον αστράγαλο κρύβει μεγάλο ρίσκο, διότι ίσως να μην του επιτρέψει να ξαναπαίξει ποδόσφαιρο...».

