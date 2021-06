Η Ευρώπη συζητά τα προβλήματά της μέσα από το ποδόσφαιρο

Τα μέχρι σήμερα παιχνίδια του Euro έγιναν η αφορμή να κοιτάξουμε από διαφορετική οπτική γωνία την Ευρώπη που ζούμε. Το σοκ με τον Κρίστιαν Ερικσεν έφερε στην επιφάνεια την αδιανόητη για πολλούς κουλτούρα των Δανών ποδοσφαιριστών και οπαδών. Ο κλοιός γύρω από τον πεσμένο ποδοσφαιριστή προστάτευσε την αξιοπρέπειά του σε και δύσκολη στιγμή στην οποία δεν μπορούσε ο ίδιος να έχει τον έλεγχο… Στο παιχνίδι του Βελγίου με τη Δανία ο Λουκάκου αφιέρωσε το γκολ που πέτυχε στον συμπαίκτη του στην Ιντερ.

Με αφορμή αυτά τα περιστατικά ξεκίνησε μια μεγάλη συζήτηση γύρω από τον τρόπο με τον οποίο τα Μέσα Ενημέρωσης και κυρίως η τηλεόραση προβάλλουν τέτοια γεγονότα που δημιουργούν «ανθρωποφαγικές τάσεις» στο μεγάλο κοινό. Μεγάλη κουβέντα και γύρω από το αν έπρεπε να ξεκινήσει ξανά την ίδια βραδιά το ματς της Δανίας με την Φινλανδία, μέσα στην άσχημη ατμόσφαιρα που προκάλεσε η ιστορία με τον Ερικσεν.

Ακολούθησε η συζήτηση, όταν οι ποδοσφαιριστές από την Αγγλία, την Ουαλία και το Βέλγιο γονάτισαν για να δείξουν αλληλεγγύη στο κίνημα του Black Lives Matter κατά του ρατσισμού, μέσα στο γενικότερο πλαίσιο να καταδικαστεί κάθε προσπάθεια συντήρησης των διακρίσεων παντού. Ο ίδιος ο Γκάρεθ Σαουθγκέιτ, ο κόουτς των Αγγλων, έχοντας ζήσει σε πολλά εκτός έδρας ματς της ομάδας του ρατσιστικές συμπεριφορές εναντίον του Στέρλινγκ ή του Ράσφορντ έλεγε και ξανάλεγε πως «είναι καθήκον μας να μάθουμε σ αυτό το κοινό ζητήματα όπως η ισότητα, η συναδέλφωση και η φυλετική αδικία».

Αντιδράσεις εναντίον του υπήρξαν και μέσα στην Αγγλία όχι μόνο από «το μισό Γουέμπλεϊ», μα ακόμη και από συντηρητικούς βουλευτές. Επίσης ακόμη περισσότεροι - ακροδεξιοί προφανώς - θεατές γιουχάισαν στην Βουδαπέστη και στην Αγία Πετρούπολη τους γονατιστούς Βέλγους. Ηταν η αποδοκιμασία στην κυρίαρχη αντιρατσιστική τάση που διαθέτει, όμως, ακόμη ισχυρά ερείσματα στις κερκίδες των γηπέδων και όχι μόνο.

Αλλο μεγάλο θέμα στη μέση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, η απόφαση από τον δήμαρχο του Μονάχου να φωταγωγήσει με τα χρώματα του ουράνιου τόξου το γήπεδο της Μπάγερν τη μέρα του αγώνα Γερμανίας - Ουγγαρίας, στέλνοντας σ όλο τον κόσμο μήνυμα κατά της ομοφοβίας με αφορμή και την πρόσφατη αντίθετη ουγγρική νομοθετική πρωτοβουλία. Η UEFA το καταδίκασε επικαλούμενη την… πολιτική ουδετερότητα που πρέπει να δείχνει το ποδόσφαιρο! Ξεσηκώθηκε θύελλα αντιδράσεων εναντίον της και μια μέρα μετά πολλά ακόμη γερμανικά γήπεδα φωτίστηκαν στα ίδια χρώματα σε ένδειξη αλληλεγγύης.

UEFA prohibited Munich from lighting up the Allianz Arena in rainbow colors for Germany’s match vs. Hungary today.



So stadiums across Germany lit up 🌈 pic.twitter.com/n4ULhgVqkr