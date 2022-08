Βρετανία: Η επίθεση στο Ντονμπάς δεν προχωρά - Επιβλαβής η εισβολή για τη Ρωσία, έξι μήνες μετά

Η επίθεση της Ρωσίας στο Ντονμπάς σημειώνει ελάχιστη πρόοδο, καθώς οι δυνάμεις της Μόσχας υποφέρουν από ελλείψεις πυρομαχικών, οχημάτων και προσωπικού, σύμφωνα με τις βρετανικές υπηρεσίες πληροφοριών.

Η τελευταία έκθεση του υπουργείου Άμυνας της Βρετανίας αναφέρει ότι η επίθεση στο Ντονμπάς σημειώνει ελάχιστη πρόοδο και προσθέτει ότι η Ρωσία περιμένει μεγάλη ουκρανική αντεπίθεση.

Δαπανηρή και στρατηγικά επιβλαβής η εισβολή για τη Ρωσία

Λειτουργικά, η Ρωσία υποφέρει από ελλείψεις σε πυρομαχικά, οχήματα και προσωπικό. Το ηθικό είναι πεσμένο σε πολλά τμήματα του στρατού της και οι δυνάμεις της είναι σημαντικά υποβαθμισμένες.

Η διπλωματική της ισχύς έχει περιοριστεί και οι μακροπρόθεσμες οικονομικές της προοπτικές είναι ζοφερές. Έξι μήνες μετά και ο πόλεμος της Ρωσίας αποδείχθηκε τόσο δαπανηρός όσο και στρατηγικά επιβλαβής».

