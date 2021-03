Η επιστροφή του Ιμπραΐμοβιτς στην Σουηδία είναι μια προσωπική επιτυχία

Γεωργία, Κόσοβο, Εσθονία και στο βάθος... Ελλάδα. Η καριέρα του Ζλάταν Ιμπραΐμοβιτς με την εθνική ομάδα της Σουηδίας «αναστήθηκε» επισήμως. Ο 39χρονος στράικερ της Μίλαν επιστρέφει για πρώτη φορά μετά το 2016. Αν μη τι άλλο, κακά μαντάτα για τη «γαλανόλευκη» του Τζον φαν'τ Σχιπ αφού βρίσκεται στον ίδιο όμιλο με τους Σουηδούς στα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου που αρχίζουν στο τέλος του μήνα. Θα τους αντιμετωπίσει τον Σεπτέμβριο.

Κι αν οι πιθανότητες ακόμη και για την κατάκτηση της δεύτερης θέσης που οδηγεί σε μπαράζ δεν ήταν πολλές – η πρωτιά μοιάζει δεδομένη για την Ισπανία με την οποία η Ελλάδα παίζει την 25η Μαρτίου – τώρα μειώνονται ακόμη περισσότερο. Η Σουηδία γίνεται πιο δυνατή και η Ελλάδα μένει ένα σκαλοπάτι πιο πίσω μαζί με τη Γεωργία και το Κόσοβο (σ.σ. η Εσθονία είναι αντίπαλος της Σουηδίας σε φιλικό). Ο Ιμπραΐμοβιτς από το 2001 και για 15 χρόνια που έπαιξε με την εθνική ομάδα της χώρας του έβαλε 62 γκολ σε 116 εμφανίσεις. Οπως έγραψε κι ο ίδιος στα social media: «η επιστροφή του Θεού».

The return of the God @svenskfotboll pic.twitter.com/hQThIdWRY0