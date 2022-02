Η επίλυση του Κυπριακού, στο επίκεντρο της συνάντησης Αναστασιάδη - Μισέλ

Οι προσπάθειες για την άρση του αδιεξόδου στο Κυπριακό και την επανέναρξη των συνομιλιών, απασχόλησαν τη συνάντηση εργασίας που είχε ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Αναστασιάδης, ο οποίος βρίσκεται στη Βρέστη, με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Σαρλ Μισέλ. Ο κ. Αναστασιάδης εξέφρασε παράλληλα την απογοήτευσή του για τη συνεχιζόμενη άρνηση της τουρκικής πλευράς να αποδεχθεί τον διορισμό απεσταλμένου του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας αναφέρθηκε, επίσης, στις προτάσεις του για υιοθέτηση ενός ουσιαστικού πακέτου Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης που αποσκοπούν, αφενός, στην καλλιέργεια θετικού κλίματος που να διευκολύνει την προετοιμασία του εδάφους για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων για το Κυπριακό εντός του πλαισίου συμφωνημένων παραμέτρων του ΟΗΕ και, αφετέρου, τον τερματισμό των τουρκικών παράνομων ενεργειών επί ξηράς και θαλάσσης που είναι επιβλαβείς για την Κύπρο και τον λαό της, Ελληνοκυπρίους και Τουρκοκυπρίους, για την ευρύτερη περιοχή και την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Μάριος Πελεκάνος, ανέφερε ότι ο Πρόεδρος Αναστασιάδης ζήτησε την αρωγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης για προώθηση και υλοποίηση των συγκεκριμένων Μέτρων Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης, τα οποία, όπως είπε, τυγχάνουν στήριξης και από τουρκοκυπριακά οργανωμένα σύνολα, ενώ παράλληλα ενθάρρυνε την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους της Ένωσης για επίλυση του Κυπριακού, οι οποίες ασφαλώς να είναι συμπληρωματικές των Καλών Υπηρεσιών του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ.

Περαιτέρω, όπως αναφέρει ο κ. Πελεκάνος και με αφορμή απαράδεκτο περιστατικό στη Δένεια, ο Πρόεδρος Αναστασιάδης δεν παρέλειψε να καταγγείλει τις παρενοχλήσεις Ελληνοκυπρίων γεωργών από τουρκικά στρατεύματα που παρατηρούνται εντός της Νεκρής Ζώνης.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας εξέφρασε ακόμη απογοήτευση για τις συνεχιζόμενες προκλητικές δηλώσεις από μέρους της Τουρκικής Κυβέρνησης, παραπέμποντας ενδεικτικά στα όσα είπε σήμερα ο Τούρκος Υπουργός Εξωτερικών, ο οποίος για άλλη μια φορά απορρίπτει τη συμφωνημένη βάση λύσης του Κυπριακού και προβάλλει διάφορα προσχήματα για το θέμα των μελλοντικών εσόδων από εκμετάλλευση των κυπριακών κοιτασμάτων φυσικού αερίου, παρά το γεγονός ότι τα δικαιώματα της τουρκοκυπριακής κοινότητας είναι πλήρως διασφαλισμένα.

Useful meeting with @eucopresident. Stressed the need to prepare the ground for meaningful negotiations leading to a settlement of the Cyprus problem. Asked for EU 🇪🇺 support to the win-win CBMs I proposed, which can help break the deadlock and also end Turkish illegal actions. pic.twitter.com/ZIjjdBXTMq