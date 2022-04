Η ενόχληση της τουρκικής πρεσβείας για τις δηλώσεις Πάιατ

Με ένα αιχμηρό tweet εξέφρασε η τουρκική πρεσβεία στην Αθήνα την ενόχλησή της για τα όσα δήλωσε σε συνέντευξή του ο Αμερικανός πρέσβης Τζέφρι Πάιατ, χωρίς ωστόσο να τον κατονομάσει. Υποστηρίζοντας ότι ένα από τα μεγαλύτερα «αμαρτήματα» για έναν διπλωμάτη είναι να ξεχνά τις θέσεις της πατρίδας του και να υιοθετεί αυτές της χώρας που τον φιλοξενεί.

«Ένα από τα ατυχή αμαρτήματα στην πρακτική της διπλωματίας λέγεται "going native" («γίνομαι ντόπιος»). Συμβαίνει όταν ξεχνάς τις θέσεις της χώρας σου και λαμβάνεις αυτές των οικοδεσποτών σου».

One of the unfortunate sins in the practice of diplomacy is called "going native". It happens when you forget your own country's positions and assume those of your hosts.