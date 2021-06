Κυριάκος Μητσοτάκης: Η έναρξη του Ελληνικού υπογραμμίζει τη στροφή της Ελλάδας στις επενδύσεις

Στην υπογραφή του deal για το Ελληνικό που σηματοδοτεί και την έναρξη των έργων για τη μεγάλη επένδυση αναφέρεται ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτηση του στο twitter, στην οποία επισημαίνει ότι η σημερινή εξέλιξη υπογραμμίζει τη στροφή της Ελλάδας προς την υποστήριξη των επενδύσεων.

«Σήμερα σηματοδοτείται η πληρωμή δόσης 300 εκατομμυρίων ευρώ από τον επενδυτή για την έναρξη του έργου Ελληνικό που υπογραμμίζεται τη στροφή της Ελλάδας προς την υποστήριξη των επενδύσεων», αναφέρει χαρακτηριστικά ο πρωθυπουργός.

Today marks the payment of a €300 million installment by the investor for the beginning of the Hellinikon Project, and highlights the shift Greece has made towards supporting investments. pic.twitter.com/XislKE2Y7V