Η ελληνική κουζίνα στη δεύτερη θέση του World Taste Atlas

Η ελληνική κουζίνα αναδείχθηκε, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, στη δεύτερη θέση στον κόσμο, με την ιταλική να βρίσκεται στην κορυφή της κατάταξης του World Taste Atlas και την Ισπανία, Ρουμανία και Γαλλία να συμπληρώνουν την πρώτη πεντάδα.

Συγκεκριμένα, τα χαρακτηριστικά που την έφεραν στη δεύτερη θέση της κατάταξης είναι η εποχικότητα, η απλότητα, η διάρκεια, η εντοπιότητα και ο υγιεινός της χαρακτήρας. Επιπλέον, η υπεροχή των ξεχωριστών ελληνικών προϊόντων, που καλλιεργούνται στο ιδανικό μεσογειακό κλίμα, έχει ενισχύσει το σεβασμό για τις γεύσεις της παραδοσιακής ελληνικής κουζίνας και μαγειρικής, που παραμένουν σε μεγάλο βαθμό εποχικές.

Στην κατάταξη που δημοσιεύτηκε από τον διαδικτυακό ταξιδιωτικό οδηγό φαγητού, η χώρα έλαβε μέσο όρο βαθμολογίας 4,75 στα 5, με την Ιταλία να προηγείται με βαθμολογία 4,78 στα πέντε.

WORLD'S CUISINES RANKING Update (June 2022)

Opinions?



Each country's rating is obtained by the users average rating of the 30 best dishes, beverages and food products in that country. Countries that are not on the list do not have enough items rated. pic.twitter.com/iRunTiy1Oo