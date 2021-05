Ερντογάν σε Μέρκελ: Η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες στο Αιγαίο, η Τουρκία τηρεί... μετριοπαθή στάση

Salih Zeki Fazlioglu/Anadolu, Pool Photo via AP

Την άποψη ότι η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές της ενέργειες παρά το γεγονός ότι η Τουρκία εμφανίζει... μετριοπαθή στάση, υποστήριξε στην διάρκεια τηλεδιάσκεψης που είχε με την Γερμανίδα καγκελάριο Ανγεκλα Μέρκελ ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

Στο ίδιο μήκος κύματος, η ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας αναφέρει ότι ο τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε την Ελλάδα ότι συνεχίζει στο Αιγαίο τις παράνομες επαναπροωθήσεις που είναι εναντίον τους διεθνούς δικαίου, όπως είπε, καθώς και ότι απέναντι σε όλα αυτά η Αγκυρα κρατά νηφάλια στάση, προκειμένου να διατηρηθεί η θετική ατζέντα. Αναφορικά με τις σχέσεις Τουρκίας – Ε.Ε., ο Τούρκος πρόεδρος σημείωσε ότι δεν πρέπει να χαθεί η δυναμική, σύμφωνα πάντα με την τουρκική ανακοίνωση.

«Η Ελλάδα συνεχίζει τις προκλητικές ενέργειες και τις επαναπροωθήσεις ενάντια στο διεθνές δίκαιο, αυξάνοντας τις εντάσεις στο Αιγαίο», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τούρκος πρόεδρος.

