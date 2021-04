SZ : Η Ελλάδα ονειρεύεται να γίνει η «Καλιφόρνια της Ευρώπης»

«Η Αθήνα παρουσίασε φιλόδοξα σχέδια για την αξιοποίηση των πόρων από το Ταμείο Ανάκαμψης. Πρόκειται για περίπου 30 δις ευρώ. Οι Βρυξέλλες εντυπωσιάζονται από το μελλοντικό πρότζεκτ "Greece 2.0"» αναφέρει σε ρεπορτάζ της η Süddeutsche Zeitung, που μεταδίδει η DW.

Ο Τομπίας Ζικ, που υπογράφει το ρεπορτάζ, τονίζει ότι από τις Βρυξέλλες υπήρξε άμεσα ευνοϊκή ανταπόκριση στο ελληνικό σχέδιο. Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, είχε την Τετάρτη μόνο θετικά να γράψει στο Twitter για το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας που είχε μόλις αποστείλει η ελληνική κυβέρνηση, σημειώνει ο αρθογράφος, αναφερόμενος στην ανάρτηση της Προέδρου της Επιτροπής, με την οποία δήλωσε την ικανοποίησή της για το ελληνικό σχέδιο.

We have received Greece's Recovery & Resilience plan.



Good to see that it focusses on strategic areas for the country's future: green & digital, jobs, skills, private investment and reform.



After assessment 🇬🇷 could receive up to €30.5 billion under #NextGenerationEU