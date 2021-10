Η Ελλάδα και το Σουλτανάτο του Ομάν έρχονται ένα βήμα πιο κοντά

Στις 20 Οκτωβρίου ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος κ. Δένδιας έκανε μία επίσκεψη αστραπή στο Σουλτανάτο του Ομάν. Η σημασία της επίσκεψης ήταν αντιστρόφως ανάλογη της διάρκειάς της, αφού ήρθε να καλύψει μία ηχηρή απουσία επαφών υψηλού επιπέδου μεταξύ των δύο χωρών.

Τον Νοέμβριο του 2006 ο τότε πρόεδρος, κ. Κάρολος Παππούλιας μαζί με τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας Μανώλη Κεφαλογιάννη και τους υφυπουργούς Εξωτερικών Ευριπίδη Στυλιανίδη και Οικονομίας Π. Δούκα και Χρήστο Φώλια, είχαν επισκεφθεί το Ομάν και είχαν εκτενείς συζητήσεις για την περεταίρω συνεργασία των δύο χωρών και την δημιουργία ελληνικής πρεσβείας, με την έγκριση της τότε Υπουργού Εξωτερικών κυρίας Ντόρας Μπακογιάνννη.

Από τότε, με εξαίρεση την σύντομη επίσκεψη του Υπουργού Εξωτερικών κ. Κατρούγκαλου του 2019, οι επίσημες επαφές ήταν ελάχιστες, παρά την πληθώρα των κοινών στοιχείων των δύο χωρών, που θέτουν βάσεις για πολύ πιο ουσιαστικές σχέσεις.

Η τελευταία επίσκεψη του ΥΠΕΞ της Ελλάδος κ. Δένδια στέφθηκε με μεγάλη επιτυχία και έλαβε εκτενή θετικά σχόλια στον Ομανικό τύπο. Ο κ. Δένδιας συναντήθηκε με τον Υπουργό Εξωτερικών Sayyid Badr Al Busaidi, τον Dr. Ali Al Sunaidy, πρόεδρο της Γενικής Αρχής Ειδικών Οικονομικών και Ελεύθερων Ζωνών και τον υπουργό του Βασιλικού Οίκου, στρατηγό Sultan al Nuamani. Να σημειωθεί πως η συνάντηση με τον τελευταίο αποτελεί μεγάλη επιτυχία καθότι θεωρείται πολύ δύσκολη η συνάντηση μαζί του, που χρεώνεται στην ελληνική πρεσβεία του Ριαντ, Σαουδικής Αραβίας και προσωπικά του πρέσβη κυρίου Αλέξη Κωνσταντόπουλου.

Η διάθεση για συνεργασία στους τομείς της ναυτιλίας, διμερούς εμπορίου, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τουρισμού μεταξύ άλλων ήταν κοινή και το ενδιαφέρον μεγάλο και από τις δύο πλευρές. Επίσης, ανταλλάχθηκαν απόψεις για τα διεθνή δρώμενα στην Υεμένη, το Αφγανιστάν και το Ιράν. Η ελληνική πλευρά εξέφρασε τη στήριξή της στις χώρες που έχουν υπογράψει το Διεθνές Δίκαιο της θάλασσας.

Το Ομάν βρίσκεται σε μία περίοδο βαθύτατων αλλαγών του μοντέλου επενδύσεων και κρατικού προγραμματισμού υπό την κατεύθυνση του Σουλτάνου Χάιθαμ Τάρεκ που ανέλαβε την εξουσία τον Ιανουάριο του 2020, μετά τον θάνατο του Σουλτάνου Καμπούς Σαΐντ, του «πατέρα του έθνους» που κυβέρνησε την χώρα τα τελευταία 50 χρόνια.

Η κορωνίδα της συνάντησης ήταν η υπογραφή συμφωνίας απαλλαγής θεωρήσεων για κατόχους διπλωματικών, υπηρεσιακών και ειδικών διαβατηρίων και μνημόνιο Κατανόησης για Πολιτικές Διαβουλεύσεις μεταξύ των υπουργείων Εξωτερικών Ελλάδας και Ομάν.

Η εξωτερική πολιτική του Ομάν είναι πολύ ιδιαίτερη και βασίζεται στο σύνθημα «Friends to all, enemies to none” και αποτελεί θεμέλιο λίθο του τρόπου λειτουργίας του κράτους. Οι Ομανοί είναι δεινοί διαπραγματευτές και ήταν αρχιτέκτονες των επαφών μεταξύ Ιράν και ΗΠΑ που κατέληξε στην υπογραφή της συμφωνίας JCPOA το 2015. Παράλληλα έχουν βοηθήσει ενεργά και στην επαφή των διαφόρων μερών στην κρίση του Κατάρ αλλά και της Υεμένης εν μέσω άλλων.

Ίσως είναι τώρα η ιστορικά ώριμη ώρα οι δύο χώρες να εντείνουν τις επαφές και την συνεργασία τους σε ένα πραγματικό και ουσιαστικό βαθμό.

* Ο Δρ. Ηλίας Νικολακόπουλος είναι Επίτιμος Πρόξενος της Ελλάδας στο Ομάν