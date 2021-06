Η Ελλάδα δώρισε 20.000 εμβόλια στη Βόρεια Μακεδονία

Έφθασαν σήμερα στα Σκόπια 20.000 εμβόλια AstraZeneca, τα οποία δωρίζει προς τη Βόρεια Μακεδονία η ελληνική κυβέρνηση.

Στο αεροδρόμιο των Σκοπίων, παρουσία του πρέσβη της Ελλάδας στη Βόρεια Μακεδονία, Ρούσσου Κούνδουρου, τα εμβόλια παρέλαβε ο υπουργός Υγείας, Βένκο Φίλιπτσε.

Σχετική ανάρτηση έκανε η Πολιτική Προστασία στον επίσημο λογαριασμό της στο Twitter:

✅ Another 20.000 #AstraZaneca 💉 transported tdy from #Greece to #NorthMacedonia following ytdy's mission to #Albania -It just so happened that PM @Zoran_Zaev was in the airport & kindly greeted @GSCP_GR & @GreeceMFA staff!



In fighting #Covid_19 ➡️ #StrongerTogether@eu_echo pic.twitter.com/eIVpupq9EI