Η έγκριτη εφημερίδα για την τέχνη «The Art Newspaper» έρχεται στην Ελλάδα

Πρεμιέρα στην Ελλάδα κάνει, την 1η Ιουνίου, η εφημερίδα THE ART NEWSPAPER, μία από τις πλέον έγκριτες πηγές ενημέρωσης για τον πολιτισμό και την αγορά της τέχνης παγκοσμίως. Ως μέλος του διεθνούς δικτύου, η THE ART NEWSPAPER GREECE θα κυκλοφορήσει στη χώρα μας σε έντυπη διμηνιαία έκδοση. Παράλληλα, το site της εφημερίδας theartnewspaper.gr ενημερώνεται καθημερινά, με πρωτότυπο περιεχόμενο για τον χώρο της τέχνης διεθνώς, απόψεις και αναλύσεις.

«Με χαρά καλωσορίζουμε το THE ART NEWSPAPER GREECE στην οικογένεια των εφημερίδων μας και στο ασυναγώνιστο διεθνές δίκτυο εκδοτών και συντακτών μας, που καλύπτουν όλες τις νέες εξελίξεις και ζητήματα πάνω στην τέχνη. Η Ελλάδα έχει εξαιρετικά πλούσια πολιτιστική και αρχαιολογική κληρονομιά, καθώς και ένα σημαντικό δίκτυο μουσείων, γκαλερί, καλλιτεχνών και συλλεκτών τέχνης. Το THE ART NEWSPAPER GREECE θα φέρει στο ελληνικό κοινό έγκυρη και εξειδικευμένη κάλυψη, καθώς και σε βάθος ανάλυση για τα μουσεία, την κληρονομιά, την αρχαιολογία και την αγορά της τέχνης στη χώρα, ενώ θα εμπλουτίσει και την κάλυψη του δικτύου μας για την Ελλάδα», αναφέρει η Alison Cole, Editor in Chief του The Art Newspaper International.

Με έμφαση στις εικαστικές τέχνες, την αρχαιολογία, την αγορά της τέχνης και την αρχιτεκτονική, το THE ART NEWSPAPER GREECE παρακολουθεί και καταγράφει σε βάθος τις νέες τάσεις και εξελίξεις από τον χώρο της τέχνης στην Ελλάδα, αλλά και παγκοσμίως και συνομιλεί με τους σημαντικότερους ανθρώπους του πολιτισμού. Η εφημερίδα επίσης φιλοξενεί το podcast «Art Matters», μία διαδικτυακή σειρά εκπομπών λόγου για καίρια θέματα του πολιτισμού.

«Είμαι ενθουσιασμένη που γινόμαστε ισότιμο μέλος του πιο έγκυρου, δυναμικού, παγκόσμιου δικτύου The Art Newspaper. Μετά από 30 χρόνια συνεχούς πορείας, η εφημερίδα «Τα Νέα της Τέχνης» κατάφερε να ενταχθεί στο κορυφαίο διεθνές δίκτυο πολιτισμού, που έχει εκδόσεις και δράσεις σε σημαντικά μητροπολιτικά κέντρα της τέχνης, όπως το Λονδίνο, η Νέα Υόρκη, η Μόσχα, το Παρίσι και η Σανγκάη», δηλώνει η Διευθύντρια του THE ART NEWSPAPER GREECE, Όλινκα Μηλιαρέση - Βαρβιτσιώτη. «Η ένταξή μας στο διεθνές δίκτυο πολιτισμού - αναγνώριση της αξιοπιστίας των Νέων της Τέχνης - γίνεται σε μία περίοδο που υπάρχει μια διάθεση εξωστρέφειας στη χώρα μας και που οι ξένες αγορές αντιλαμβάνονται τη δυναμική της ελληνικής καλλιτεχνικής κοινότητας. Ως μέλος του διεθνούς δικτύου, στόχος μας είναι να προωθήσουμε τον ελληνικό πολιτισμό και να προβάλλουμε την ελληνική σκηνή και εκτός συνόρων, με τη σοβαρότητα, τη διορατικότητα και την αξιοπιστία που της αρμόζει».

Το πρώτο τεύχος του THE ART NEWSPAPER GREECE, θα κυκλοφορήσει την 1η Ιουνίου, και εστιάζει στη δημιουργική ενέργεια της Αθήνας, που εξελίσσεται σε πόλο έλξης για πολλούς γνωστούς καλλιτέχνες και ανθρώπους του πολιτισμού, οι οποίοι έχουν επιλέξει την Ελλάδα ως τόπο κατοικίας και δημιουργίας, όπως τον Σκωτσέζο τραγουδοποιό Momus, τον μουσικό Blaine Reininger των Tuxedomoon, τον συγγραφέα και εικαστικό James Bridle, τη γνωστή γκαλερίστα Giti Nourbakhsch και άλλους.

Στο τεύχος θα υπάρχουν, επίσης, αποκλειστικές συνεντεύξεις: με τη νέα Διευθύντρια του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου, Δρ. Άννα Καραπαναγιώτου, την Πρόεδρο του Ιδρύματος Τσαρούχη, Ανδρονίκη Γρυπάρη, την Ελίνα Κουντούρη, Διευθύντρια του ΝΕΟΝ, και την Madeleine Grynsztejn, Διευθύντρια του Museum of Contemporary Art Chicago, καθώς και μια συζήτηση για τον δημόσιο χώρο στην πόλη με τον αρχιτέκτονα και καθηγητή του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, Δρ. Σταύρο Σταυρίδη.

Website https://theartnewspaper.gr/

Facebook: https://www.facebook.com/theartnewspapergr

Instagram: https://www.instagram.com/artnewsgr/

Podcasts: Spotify – Art Matters | Podcast στο Spotify

THE ART NEWSPAPER INTERNATIONAL

Το The Art Newspaper, που καλύπτει τον κόσμο της τέχνης παγκοσμίως, μέσα από έντυπη και ψηφιακή έκδοση, ιδρύθηκε το 1990 από τους Umberto Allemandi και Anna Somers Cocks, βασισμένο στην κεντρική ιδέα της εφημερίδας Il Giornale dell'Arte, η οποία ιδρύθηκε το 1983.

Το The Art Newspaper International Edition έχει γραφεία στο Λονδίνο και την Νέα Υόρκη. Την ασυναγώνιστη κάλυψη ειδήσεων και εκδηλώσεών της εφημερίδας, τροφοδοτεί ένα δίκτυο θυγατρικών εκδόσεων, με περισσότερους από 50 ανταποκριτές που εργάζονται σε πάνω από 30 χώρες και γραφεία σύνταξης στο Παρίσι, την Μόσχα και την Σαγκάη. Το 2014, η Inna Bazhenova έγινε ιδιοκτήτης του The Art Newspaper International Edition και του εξουσιοδοτημένου δικτύου στην Κίνα, την Ελλάδα, την Γαλλία και την Ρωσία.