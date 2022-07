Η ΕΕ ζητά «ταχεία εφαρμογή» της συμφωνίας για τα σιτηρά

Η Ευρωπαϊκή Ένωση χαιρέτισε σήμερα ως "ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση" τη συμφωνία για την αποδέσμευση των εξαγωγών ουκρανικών σιτηρών που υπογράφηκε στην Κωνσταντινούπολη με τη Ρωσία, και ζήτησε την "ταχεία εφαρμογή" της

"Η συμφωνία της Κωνσταντινούπολης είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση. Ζητούμε την ταχεία εφαρμογή της", δήλωσε ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ στον λογαριασμό του στο Twitter.

"Είναι ένα καθοριστικό στάδιο στις προσπάθειες με στόχο να ξεπεραστεί η παγκόσμια επισιτιστική ανασφάλεια που προκάλεσε η επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας. Η επιτυχία της θα εξαρτηθεί από την ταχεία εφαρμογή της και την καλή πίστη στη συμφωνία" που υπογράφηκε την Παρασκευή, διευκρίνισε.

The agreements signed by Ukraine, Russia, Turkey & @UN are a critical step in overcoming the global food insecurity caused by Russia‘s aggression against Ukraine.



EU remains committed to help #Ukraine bring as much of its grain into global markets as possible.



