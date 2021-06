Μ. Σχοινάς : Η ΕΕ παραμένει δεσμευμένη να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους και να προστατεύσει τους πρόσφυγες

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση παραμένει δεσμευμένη να βοηθήσει τους πιο ευάλωτους και να προστατεύσει τους πρόσφυγες» τόνισε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς με ανάρτησή του στο twitter μετά την παρουσία του σε μικτό τουρνουά ποδοσφαίρου μεταξύ προσφύγων που διαμένουν στο Βέλγιο και αθλητών των Special Olympics EU, στις Βρυξέλλες, για την Παγκόσμια Ημέρων Προσφύγων.

Aujourd'hui, #WorldRefugeeDay avec des réfugiés et des athlètes @SpecOlympicsEU pour un tournoi unifié de football.



L’ Union européenne reste déterminée à aider les plus vulnérables et à protéger les réfugiés. Le sport, facteur d'inclusion sociale, permet de briser les barrières pic.twitter.com/crJXEZQVDH