Η δολοφονία Άμπε εγείρει ερωτήματα για την ασφάλεια των πολιτικών στην Ιαπωνία

Η δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Σίνζο Άμπε κατά τη διάρκεια ομιλίας του στην πόλη Νάρα την Παρασκευή εγείρει ερωτήματα για την προστασία των αξιωματούχων στη χώρα όπου η πολιτική βία και τα εγκλήματα με όπλα είναι εξαιρετικά σπάνια.

Οι αξιωματούχοι στην Ιαπωνία ταξιδεύουν συχνά υπό χαλαρά μέτρα ασφαλείας, που εστιάζουν κυρίως σε άμεσες απειλές και δεν περιλαμβάνουν βαριά οπλισμένο προσωπικό για την προστασία από επιθέσεις με πυροβόλα όπλα, όπως συμβαίνει στις ΗΠΑ.

Ο 67χρονος Άμπε, πραγματοποιούσε εκστρατεία στην πόλη Νάρα για τους υποψήφιους του Φιλελεύθερου Δημοκρατικού Κόμματος (LDP) πριν τις εκλογές της Κυριακής, όταν πυροβολήθηκε, με το ιαπωνικό τηλεοπτικό δίκτυο Nippon TV να μεταδίδει ότι ο δράστης βρισκόταν περίπου 3 μέτρα μακριά.

Ένας 41χρονος συνελήφθη επί τόπου και η αστυνομία ανακοίνωσε ότι ο ύποπτος χρησιμοποίησε αυτοσχέδιο όπλο. Όπως έγινε γνωστό, στο σπίτι του υπόπτου βρέθηκαν όπλα και εκρηκτικά και ότι ο συλληφθείς παραδέχθηκε ότι πραγματοποίησε την επίθεση.

Το Nippon TV επικαλέστηκε την αστυνομία της Νάρα ότι ο Άμπε προστατευόταν στην εκδήλωση της Παρασκευής από έναν ένοπλο αστυνομικό και από άλλους ντόπιους αστυφύλακες. Η αστυνομία αρνήθηκε πάντως να κάνε γνωστό πόσοι αστυνομικοί υπηρετούσαν στην ασφάλεια του Άμπε.

Όταν πυροβολήθηκε ο πρώην πρωθυπουργός της Ιαπωνίας στεκόταν σε μια διασταύρωση έξω από έναν σιδηροδρομικό σταθμό, μιλώντας σε εκατοντάδες πολίτες, καθώς λεωφορεία και φορτηγά περνούσαν πίσω από την εκτεθειμένη πλάτη του στον δρόμο, όπου εμφανίστηκε ο δράστης.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - Japan?s former Prime Minister Shinzo Abe died after being shot from behind, in the western city of Nara https://t.co/GsmbxSa1uH pic.twitter.com/Ax2TFygNuZ