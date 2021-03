Η Βρετανία στηρίζει την απόφαση της Ιταλίας να απελάσει δύο Ρώσους διπλωμάτες

Ο υπουργός Εξωτερικών Ντόμινικ Ράαμπ δήλωσε σήμερα ότι η Βρετανία εκφράζει την αλληλεγγύη της προς την Ιταλία για την απόφασή της να απελάσει δύο Ρώσους διπλωμάτες που κατηγορούνται για διενέργεια κατασκοπείας.

«Το Ηνωμένο Βασίλειο είναι αλληλέγγυο προς την Ιταλία και τις σημερινές της ενέργειες, εκθέτοντας και αναλαμβάνοντας δράση εναντίον της κακοήθους και αποσταθεροποιητικής δραστηριότητας της Ρωσίας, που είναι σχεδιασμένη για να υπονομεύσει τη σύμμαχό μας στο @NATO», έγραψε ο Ράαμπ στο Twitter.

The UK 🇬🇧 stands in solidarity with Italy 🇮🇹 and its actions today, exposing and taking action against Russia’s malign and destabilising activity that is designed to undermine our @NATO ally. https://t.co/chQtboVsvD