Η BMW M GmbH παρέμεινε σε σταθερή πορεία ανάπτυξης το 2020

Με ένα ακόμα νέο ρεκόρ πωλήσεων, η BMW M GmbH συνέχισε την ανοδική της πορεία και το 2020. Παρά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην αγορά, κατάφερε να αυξήσει τις πωλήσεις μοντέλων BMW M κατά 6%, στις 144.218 μονάδες. Με τέτοια μεγέθη, η θυγατρική του BMW Group - με το κύρος ανεξάρτητης εταιρείας - έχει ενισχύσει σημαντικά την πρωτοκαθεδρία της σε ένα πολύ ανταγωνιστικό τμήμα της αγοράς που κατέκτησε για πρώτη φορά το 2019.

«Το γεγονός ότι καταφέραμε να κλείσουμε αυτή την εξαιρετικά δύσκολη χρονιά με ένα ακόμα ρεκόρ είναι η καλύτερη επιβεβαίωση της στρατηγικής συνεχούς ανάπτυξης της εταιρείας μας», δήλωσε ο Markus Flasch, πρόεδρος Δ.Σ. της BMW M GmbH. «Μπορούμε να είμαστε εξαιρετικά περήφανοι για το γεγονός ότι καταφέραμε όχι μόνο να υπερασπιστούμε την πρώτη μας θέση στην αγορά ως ο πιο επιτυχημένος πάροχος αυτοκινήτων επιδόσεων και υψηλών επιδόσεων, αλλά και να την επεκτείνουμε».

Η περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων οφείλεται, μεταξύ άλλων, στο επιτυχημένο λανσάρισμα των μοντέλων BMW X5 M (συνδυασμένη κατανάλωση: 13,1 – 12,6 l/100 km σύμφωνα με το WLTP, 13,0 – 12,8 l/100 km σύμφωνα με το NEDC, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 298 – 287 g/km σύμφωνα με το WLTP, 296 – 287 g/km σύμφωνα με το NEDC) και BMW X6 M (συνδυασμένη κατανάλωση: 13,4 – 13,1 l/100 km σύμφωνα με το WLTP, 13,1 l/100 km σύμφωνα με το NEDC, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 305 – 300 g/km σύμφωνα με το WLTP, 301 g/km σύμφωνα με το NEDC). Με κινητήριες μονάδες V8 που αποδίδουν έως 460 kW/625 hp, τα Sports Activity Vehicle και Sports Activity Coupe μοντέλα της BMW M προσφέρουν μία ξεχωριστή εμπειρία υψηλών επιδόσεων.

Παρομοίως, η ειδική έκδοση BMW M2 CS (συνδυασμένη κατανάλωση: 10,1 – 9,2 l/100 km σύμφωνα με το WLTP, 10,4 – 9,4 l/100 km σύμφωνα με το NEDC, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 229 – 210 g/km σύμφωνα με το WLTP, 238 – 214 g/km σύμφωνα με το NEDC), που αποτελεί τη βάση για ένα νέο αγωνιστικό όχημα της BMW Motorsport, έτυχε θερμής υποδοχής. Μόνο στον τομέα οχημάτων υψηλών επιδόσεων, οι παραδόσεις σε όλο τον κόσμο αυξήθηκαν κατά 4% έναντι του 2019.

Επιπλέον, τα μοντέλα επιδόσεων της νέας BMW Σειράς 3 και BMW Σειράς 4, ήταν αυτά που έδωσαν σημαντική ώθηση στις πωλήσεις της BMW M GmbH. Με ισχυρούς straight six κινητήρες βενζίνης και diesel, ειδικές ρυθμίσεις ανάρτησης και μοναδικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, τα κορυφαία μοντέλα της BMW Σειράς 3 Sedan, BMW Σειράς 3 Touring και BMW Σειράς 4 Coupe εγγυώνται επίσης αυτή την ξεχωριστή εμπειρία M στην πολυτελή μεσαία κατηγορία, σε συνδυασμό με απεριόριστη χρηστικότητα στην καθημερινότητα και σε ταξίδια μεγάλων αποστάσεων.

Αυξανόμενη ζήτηση σε όλες τις σχετικές αγορές

Τεχνολογίες προερχόμενες από το μηχανοκίνητο αθλητισμό, άριστα συντονισμένα χαρακτηριστικά συστημάτων κίνησης, ανάρτησης, αεροδυναμικής, σχεδίασης εσωτερικού και λειτουργίας σε συνδυασμό με τον αυθεντικό χαρακτήρα των μοντέλων BMW M, δημιουργούν μία μαγική αίσθηση που και το 2020 προσέλκυσε ακόμα περισσότερους λάτρεις των υψηλών επιδόσεων σε όλο τον κόσμο. Για παράδειγμα, στις ΗΠΑ, τη σημαντικότερη αγορά για αυτοκίνητα BMW M, όπως και στην Κίνα, σημειώθηκαν νέα ρεκόρ.

Στη Ρωσία και στην Κορέα, οι πωλήσεις αυξήθηκαν πάνω από 60%, και στην Ιταλία κατά 47%. Επίσης, στη Μ. Βρετανία, ο αριθμός παραδόσεων ξεπέρασε τις προσδοκίες μας.

«Παρατηρούμε μία σταθερά αυξανόμενη ζήτηση σε όλες τις σχετικές αγορές για αυτοκίνητα BMW M», εξηγεί ο Thomas Felbermair, επικεφαλής Πωλήσεων & Μάρκετινγκ της BMW M GmbH. «Λόγω αυτού και χάρη στην αφοσίωση ενός ισχυρού δικτύου εμπόρων, καταφέραμε με μεγάλη επιτυχία να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις που επέφερε η πανδημία».

Προ των πυλών: BMW M5 CS, BMW M3 Sedan και BMW M4 Coupe

Προχωρώντας στο μέλλον, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος βρίσκεται αυτή τη στιγμή η παγκόσμια πρεμιέρα της BMW M5 CS, που θα πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο του 2021. Μία ειδική έκδοση της BMW M5 θα διατίθεται για πρώτη φορά – με εξαιρετικές επιδόσεις και αποκλειστικά χαρακτηριστικά από το μηχανοκίνητο αθλητισμό.

Επόμενα σημαντικά λανσαρίσματα στο πρόγραμμα είναι αυτό της νέας BMW M3 Sedan, από το Μάρτιο του2021 (συνδυασμένη κατανάλωση: 10,6 – 10,3 l/100 km σύμφωνα με το WLTP, 10,8 l/100 km σύμφωνα με το NEDC, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 241 – 236 g/km σύμφωνα με το WLTP, 248 g/km σύμφωνα με το NEDC) και της νέας BMW M4 Coupe (συνδυασμένη κατανάλωση: 10,5 – 10,3 l/100 km σύμφωνα με το WLTP, 10,8 l/100 km σύμφωνα με το NEDC, εκπομπές CO2 στο μικτό κύκλο: 240 – 235 g/km σύμφωνα με το WLTP, 248 g/km σύμφωνα με το NEDC). Τα δύο υψηλών επιδόσεων αυτοκίνητα αντιπροσωπεύουν την ουσία της μοναδικής αίσθησης M.

Αμέσως μετά την παγκόσμια πρεμιέρα τους, η νέα γενιά των μοντέλων ‘κέντρισε’ το ενδιαφέρον σε όλο τον κόσμο.

Στο μέλλον, οι επιθυμίες της Κοινότητας M θα εκπληρωθούν με μία πολυσυλλεκτική γκάμα: Κάθε έκδοση με κλασικό μηχανικό σύστημα μετάδοσης θα πλαισιωθεί από ένα μοντέλο Competition με 8-τάχυτο κιβώτιο M Steptronic με Drivelogic. Επιπλέον, το καλοκαίρι του

2021, το σύστημα τετρακίνησης M xDrive θα προστεθεί για πρώτη φορά στη γκάμα συστημάτων κίνησης των BMW M3 και BMW M4. Όμως και η BMW M4 Cabrio θα λανσαριστεί έγκαιρα για τη θερινή σεζόν. Από την άλλη, η πρώτη BMW M3 Touring βρίσκεται ακόμα σε φάση εξέλιξης.

Ματιές στο μέλλον: συνεχής ανάπτυξη, νέα αίσθηση M μέσω εξηλεκτρισμού και μία επέτειος.

«Είναι αξιοσημείωτο το ότι πετύχαμε νέο ρεκόρ πωλήσεων πριν το λανσάρισμα των σημαντικότερων μοντέλων μας», δήλωσε ο Markus Flasch. «Η νέα γενιά BMW M3 και BMW M4 μας προσφέρει την υπόσχεση δυναμικής ανάπτυξης και το 2021». Επιπλέον, υπόσχεται μία νέα διάσταση της χαρακτηριστικής αίσθησης M, που θα βασίζεται στην ηλεκτροκίνηση. Κατά τη διάρκεια του 2021, η BMW M GmbH θα παρουσιάσει ένα ηλεκτροκίνητο μοντέλο υψηλών επιδόσεων για πρώτη φορά.

Με μία τέτοια ατζέντα, σε συνδυασμό με τη στρατηγική ‘Δύναμη της Επιλογής’ (Power of Choice) για τα μοντέλα BMW M GmbH, και με μία εξαιρετικά ισχυρή προϊοντική γκάμα, η εταιρεία προχωρά γεμάτη αισιοδοξία για την επόμενη επετειακή χρονιά. Το 2022 θα είναι η χρονιά κατά την οποία η BMW M GmbH θα γιορτάσει τα 50 χρόνια της. Ο Markus Flasch έχει ήδη ανακοινώσει «μια χρονιά γεμάτη εκπλήξεις»: «Αν αναφέρω τις λέξεις – κλειδιά των special editions, θα είναι ξεκάθαρο τι έχουν να περιμένουν οι πελάτες κατά τη διάρκεια της επετειακής χρονιάς».

