Η αύξηση των χρεών της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ... δεν στενοχωρεί τη διοίκηση

Τα φετινά αγωνιστικά «μαθηματικά» της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ δείχνουν να πηγαίνουν (απρόσμενα;) καλά. Οι «κόκκινοι διάβολοι» είναι στη 2η θέση της Premier League και παρότι ο τίτλος – με 11 διαφορά από την πρωτοπόρο συμπολίτισσα Σίτι – μοιάζει χαμένη υπόθεση, πλησιάζουν σε νέα έξοδο στο Champions League, έφτασαν στα προημιτελικά του Κυπέλλου Αγγλίας και παίζουν με τη Μίλαν στους «16» του Europa League.

Η επόμενη «πρόσθεση» που αναμένει η διοίκηση, πάντως, είναι ένα γεμάτο «Ολντ Τράφορντ» από την επόμενη σεζόν. Με την ελπίδα να έχουν ξεπεραστεί τα εμπόδια τη πανδημίας που κρατούν άδειες τις εξέδρες. Αυτός, άλλωστε, είναι και ένας σημαντικός λόγος των οικονομικών απωλειών του συλλόγου, ο οποίος δημοσιοποίησε τα αποτελέσματα του τριμήνου του 2021, που αποτύπωσαν αύξηση των χρεών κατά 16%...

Το συνολικό χρέος της Γιουνάιτεντ ξεπερνά πλέον τα 455 εκατομμύρια λίρες (περίπου 531 εκατ. ευρώ) και οι οπαδοί γκρινιάζουν ακόμη διότι όταν η οικογένεια Γκλέιζερ απέκτησε το 2005 το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών, οι οφειλές της ομάδας ήταν 15,7 εκατ. ευρώ. Οι παράγοντες και κυρίως ο αντιπρόεδρος Εντ Γούντγουορντ, πάντως, δεν δείχνουν να ανησυχούν τόσο, λόγω της επικείμενης επιστροφής στο Champions League.

Just a quick reminder that our debt is now up to £455.5m. It was only £13.5m before the Glazers took over Manchester United.