Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η απαγόρευση του HDP υπονομεύει την εύθραυστη τουρκική δημοκρατία

Η απαγόρευση του Δημοκρατικού Κόμματος των Λαών (HDP), το οποίο εκπροσωπεί κυρίως την κουρδική μειονότητα της Τουρκίας και αποτελεί το τρίτο μεγαλύτερο κόμμα στην εν λόγω χώρα, θα «υπονόμευε περαιτέρω» την ήδη εύθραυστη τουρκική δημοκρατία, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το Στέιτ Ντιπάρτμεντ, τονίζοντας πως παρακολουθεί στενά τη διαδικασία που κινήθηκε για τη διάλυση του HDP, κάτι που «θα ανέτρεπε αδικαιολόγητα τη βούληση των τούρκων εκλογέων, θα υπονόμευε περαιτέρω την εύθραυστη δημοκρατία στην Τουρκία και θα στερούσε από εκατομμύρια τούρκους πολίτες τους εκλεγμένους αντιπροσώπους τους».

«Καλούμε την τουρκική κυβέρνηση να σεβαστεί την ελευθερία της έκφρασης, συμμορφούμενη προς τις εγγυήσεις του τουρκικού Συντάγματος και προς τις διεθνείς δεσμεύσεις της Τουρκίας», αναφέρεται στην ανακοίνωση που δημοσιοποίησε το αμερικανικό ΥΠΕΞ και υπογράφεται από τον εκπρόσωπό του, τον Νεντ Πράις.

Υπενθυμίζεται ότι χθες Τετάρτη, ο εισαγγελέας διαβίβασε στο Συνταγματικό Δικαστήριο της Τουρκίας έγγραφα με τα οποία αξίωσε να κινηθεί διαδικασία για να απαγορευθεί το HDP, το οποίο έχει βρεθεί αντιμέτωπο με κύμα καταστολής από το 2016. Το κόμμα, που καταλαμβάνει τις 55 από τις 600 έδρες της τουρκικής Βουλής, κατήγγειλε δικαστικό και πολιτικό «πραξικόπημα» και κατηγόρησε τον πρόεδρο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν ότι βάλθηκε να το φιμώσει ενόψει των επόμενων εκλογών.

Ο εισαγγελέας που επιδιώκει την απαγόρευση του φιλοκουρδικού Κόμματος της Δημοκρατίας των Λαών (HDP), υποστηρίζει στο κατηγορητήριο πως δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα σ' αυτό και στη μαχητική οργάνωση Εργατικό Κόμμα του Κουρδιστάν (PKK), μεταδίδει το κρατικό τουρκικό πρακτορείο ειδήσεων Anadolu.

Επικαλούμενο το κατηγορητήριο, το Anadolu αναφέρει πως ο εισαγγελέας κατηγορεί το HDP για ενέργειες που παραβιάζουν την «αδιάσπαστη ενότητα» του κράτους και για «ενεργό ρόλο στην προμήθεια προσωπικού» για το PKK.

Ο εισαγγελέας ζητεί να στερηθεί το HDP κάθε κρατική οικονομική υποστήριξη και να επιβληθεί πολιτική απαγόρευση στα μέλη του, περιλαμβανομένων των πρώην ηγετών του, σύμφωνα με το Anadolu.

Το αίτημα του αντεισαγγελέα καταγράφηκε μερικές ώρες μετά την απόφαση του κοινοβουλίου να στερήσει από τον Εμέρ Φαρούκ Γκιαργκιαρλίογλου, βουλευτή και υπερασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την έδρα του. Η βουλή επικαλέστηκε την καταδίκη σε πρώτο βαθμό του κ. Γκιαργκιαρλίογλου για «τρομοκρατική προπαγάνδα».

«Οι ΗΠΑ παρακολουθούν από κοντά τις εξελίξεις στην Τουρκία, ιδίως τα ανησυχητικά μέτρα της 17ης Μαρτίου με στόχο να στερηθεί ο βουλευτής Εμέρ Φαρούκ Γκιαργκιαρλίογλου την έδρα του», σημείωσε ο Νεντ Πράις.

Το HDP, που βλέπει «βαρύ πλήγμα για τη δημοκρατία και το κράτος του νόμου» στην Τουρκία στην πρωτοβουλία για να τεθεί εκτός νόμου, διαβεβαίωσε πως θα συνεχίσει τον «αποφασιστικό αγώνα του» για δημοκρατικές πολιτικές στη χώρα. Εάν απαγορευθεί, το HDP αναμένεται – όπως έχει συμβεί ήδη επανειλημμένα στο παρελθόν, καθώς οι αρχές στην Άγκυρα έχουν θέσει εκτός νόμου πολλούς σχηματισμούς που εκπροσωπούσαν την κουρδική μειονότητα – να ανασυγκροτηθεί και να κατέβει στις εκλογές με νέο όνομα.

Η Τουρκία υποστήριξε σήμερα πως οι διεθνείς επικρίσεις για την προσφυγή εισαγγελέα με αίτημα την απαγόρευση του φιλοκουρδικού αντιπολιτευόμενου κόμματος ισοδυναμούν με επέμβαση στην τουρκική δικαιοσύνη και ζήτησε σεβασμό στη δικαστική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη. «Όλοι πρέπει να περιμένουν την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου σ' αυτή τη διαδικασία. Ο σχολιασμός μιας δικαστικής διαδικασίας που βρίσκεται σε εξέλιξη ισοδυναμεί με επέμβαση στη δικαιοσύνη», ανακοίνωσε το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Το HDP, που έλαβε μέρος σε εκλογές στην Τουρκία για πρώτη φορά το 2014, έχει αριστερό πρόγραμμα και υπερασπίζεται τις μειονότητες. Διαθέτει ευρεία απήχηση: το 2018 συγκέντρωσε σχεδόν έξι εκατομμύρια ψήφους (το 11,7%). Όμως το κόμμα έχει βρεθεί στο στόχαστρο των αρχών, με το ακροδεξιό κόμμα που αποτελεί ήσσονα εταίρο στην κυβέρνηση του κόμματος Δικαιοσύνης και Ανάπτυξης (AK) του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν να απαιτεί να τεθεί εκτός νόμου. Οι επόμενες εκλογές στην Τουρκία κανονικά θα διεξαχθούν το 2023.

Παρέμβαση και για την ανάκληση βουλευτικής ιδιότητας

Την ανησυχία των ΗΠΑ για την ανάκληση της βουλευτικής ιδιότητας του βουλευτή Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου, ο οποίος ανήκει στο φιλοκουρδικό Λαϊκό Δημοκρατικό Κόμμα, εκφράζει το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, «οι Ηνωμένες Πολιτείες παρακολουθούν εκ του σύνεγγυς τα γεγονότα στην Τουρκία, συμπεριλαμβανομένων των ανησυχητικών κινήσεων που έγιναν στις 17 Μαρτίου για την ανάκληση της βουλευτικής ιδιότητας του βουλευτή Ομέρ Φαρούκ Γκεργκερλίογλου».

We are closely following events in Turkey and are concerned about efforts to dissolve the People's Democratic Party. We call on Turkey to respect freedom of expression in line with its constitution and its international obligations. https://t.co/LY3rk7GQ9W