Η Άννα Διαμαντοπούλου στον επόμενο γύρο της κούρσας για το τιμόνι του ΟΟΣΑ

Στον επόμενο γύρο της διαδικασίας επιλογής υποψηφίων για τη θέση του γενικού γραμματέα του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) πέρασε η Άννα Διαμαντοπούλου, όπως ανακοίνωσε η ίδια με σχετική ανάρτηση στον λογαριασμό της στο twitter.

Η πρώην υπουργός και πρώην επίτροπος στην Ευρωπαϊκή Ένωση γνωστοποίησε την είδηση, ευχαριστώντας παράλληλα τις χώρες που την υποστήριξαν.

Honoured to be picked out for the next round of the selection process of #OECD?s new SecGen.



Thank you to all member countries, for their support & congratulations to all fellow candidates for the post.#AnnaD4OECD pic.twitter.com/2aDB1AbUNK