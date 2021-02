Η Angel City FC «σκοράρει» με Νάταλι Πόρτμαν, Ιβα Λονγκόρια και άλλες σταρ στο γυναικείο ποδόσφαιρο

Το συναπάντημα με κάποιον σταρ στους δρόμους του Λος Αντζελες δεν είναι απρόσμενο. Μονάχα που, πλέον, δεν θα «πέσεις πάνω» σε μία διασημότητα μόνο σε κάποια λεωφόρο ή στο Walk Of Fame της πόλης, όπου υπάρχουν τα αστέρια ηθοποιών και τραγουδιστών στο πεζοδρόμιο. Μία γνωστή φυσιογνωμία από κάποια ταινία θα υπάρχει σχεδόν πάντα και στα γήπεδα της πόλης. Ορισμένοι σταρ μπαινοβγαίνουν τακτικά και στα γραφεία της νέας ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών, Angel City FC...

Ο νέος οργανισμός, που θα αγωνιστεί για πρώτη φορά στο NWSL το 2022, διαθέτει ήδη τη λάμψη του Χόλιγουντ. Ιδρύθηκε τον Ιούλιο του 2020 από μερικές δυναμικές γυναίκες, οι οποίες δεν έχουν μόνο αγωνιστικό σκοπό ή στόχο το επιχειρηματικό κέρδος, αλλά και ένα ιδεολογικό εγχείρημα. Μια εκ των ιδρυτών είναι η βραβευμένη με Οσκαρ Νάταλι Πόρτμαν, η οποία εκτός από γυναίκες επιχειρηματίες, όπως οι Κάρα Νόρτμαν και Τζούλι Ορμαν, έπεισε τις συναδέλφους της Τζέσικα Τσαστέιν, Ιβα Λονγκόρια, Τζένιφερ Γκάρνερ και Ουζό Αντούμπα να εμπλακούν διοικητικά.

Μέρος των μετοχών ανήκει και στην άλλοτε σταρ της Εθνικής ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, Μία Χαμ, αλλά και στην Αμερικανίδα τενίστρια Σερίνα Ουίλιαμς. Η Νάταλι Πόρτμαν συσπείρωσε τις συνεργάτιδές της μέσω του κινήματος Time’s Up, που από το 2018 ασχολείται με καταγγελίες σεξουαλικής κακοποίησης και έχει τη στήριξη πολλών σελέμπριτι του L.A.

Η Angel City FC αναμένει τη συμμετοχή της στο πρωτάθλημα και προ ημερών ανακοίνωσε την παρθενική χορηγία φανέλας της ιστορίας της, με την DoorDash. Η συγκεκριμένη εταιρία διανομής φαγητού, θα συνεργαστεί για πρώτη φορά εμπορικά με ποδοσφαιρική ομάδα. Σύμφωνα με οικονομικές ιστοσελίδες, η πενταετής χορηγία θα αποφέρει στην Angel City FC «ένα οκταψήφιο ποσό», με τοπικά ΜΜΕ να κάνουν λόγο για αντίτιμο 12 έως 15 εκατομμυρίων δολαρίων. Αν ισχύσει αυτό το ποσό, θα είναι ήδη η πιο ακριβή συμφωνία για διαφήμιση σε φανέλα ομάδας του NWSL.

Natalie Portman reveals the name of her new women’s professional soccer team that is coming to Los Angeles in 2022! 👀⚽ #FallonTonight pic.twitter.com/VwKHdfKwXF