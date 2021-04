Η ανατροπή για το «σπασμένο ρόδι» της Σάκκαρη στη Μαδρίτη και η... μεθεπόμενη πρόκληση

Στις δύο πρώτες παρουσίες της στο Mutua Madrid Open, το 2018 και το 2019, η Μαρία Σάκκαρη είχε αποκλειστεί από τον πρώτο γύρο. Στην τρίτη απόπειρά της, όμως, την Μ. Παρασκευή (30/4), μάλλον.. δεν εμφανίστηκε στο κορτ στο αρχικό σετ κόντρα στην Αμάντα Ανισίμοβα, χάνοντάς το με 6-0 γκέιμς. Η Ελληνίδα πρωταθλήτρια (Νο19 στην παγκόσμια κατάταξη), πάντως, επιβεβαίωσε ότι ξέρει να αντιστρέφει τα δεδομένα και νίκησε την 19χρονη Αμερικανίδα (Νο38) με 2-1 σετ, για την παρθενική νίκη της στο «1000αρι» τουρνουά της ισπανικής πρωτεύουσας!

A ding-dong of a contest 🔔 🇬🇷 @mariasakkari turns things around against Anisimova to win 0-6, 6-1, 6-4! #MMOPEN pic.twitter.com/LArnXEnaOO

Η Σάκκαρη έχασε το πρώτο σετ σε μόλις 21 λεπτά, ως αποτέλεσμα των μόλις δέκα κερδισμένων πόντων της και, κυρίως, των 12 αβίαστων λαθών. Στη συνέχεια, ωστόσο, βρήκε συγκέντρωση και αντοχές να επικρατήσει σε μία ώρα και 49 λεπτά και παρά το χαμένο πρώτο γκέιμ του δεύτερου σετ, επιβλήθηκε με 6-1 και έδειξε τις διαθέσεις της για τη συνέχεια. Η 25χρονη πέτυχε τρία μπρέικ και είχε 18 κερδισμένους πόντους στο σερβίς της αντιπάλου της.

Το καθοριστικό τρίτο σετ είχε σκαμπανεβάσματα και συνεχή μπρέικ, με τέσσερα της Σάκκαρη και τρία της Ανισίμοβα, η οποία επιχείρησε να «γυρίσει» από το εις βάρος της 5-2, όμως μείωσε μόνο ως το 5-4 και υπέστη με 6-4 τη δεύτερη ήττα της από την Ελληνίδα σε ισάριθμα ματς, μετά και τον τρίτο γύρο του περσινού US Open. Στην επόμενη φάση, η Σάκκαρη θα συναντήσει την Ανέτ Κονταβέιτ.

Η 25χρονη τενίστρια από την Εσθονία, Νο29 στον κόσμο, δυσκολεύτηκε απέναντι στην Νίνα Στογιάνοβιτς (Νο88) από τη Σερβία, όμως επικράτησε 2-0 σετ με 7-6 και 75. Αυτή θα είναι η ένατη αναμέτρηση της Σάκκαρη με την Κονταβέιτ, με τις δύο τενίστριες να μετρούν από τέσσερις νίκες (και από μία σε χωμάτινη επιφάνεια). Η Ελληνίδα επιβλήθηκε στο τελευταίο μεταξύ τους παιχνίδι, τον περασμένο Φεβρουάριο, σε τουρνουά στη Μελβούρνη. Η νικήτρια θα παίξει στους «16» με τη νικήτρια του ζευγαριού Καρολίνα Μούχοβα – Ναόμι Οσάκα. Η τελευταία αγωνίζεται για πρώτη φορά φέτος στο χώμα, είναι Νο2 στον κόσμο και προ εβδομάδων ηττήθηκε από την Σάκκαρη στο Μαϊάμι!

Back on the clay, back with a win 💪



🇯🇵 @naomiosaka defeats fellow countrywoman Doi 7-5, 6-2 to reach Round 2 in Madrid, where she will face Muchova!#MMOPEN pic.twitter.com/YqJKppHTY7