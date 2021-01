Η Αν. Μεσόγειος στο επίκεντρο συνάντησης Ν. Δένδια με Γ. Στόλτενμπεργκ

Η Διαδικασία Διαλογισμού «NATO 2030», οι πρόσφατες εξελίξεις στην Ανατολική Μεσόγειο και η Εαρινή Σύνοδος των υπουργών Εξωτερικών του ΝΑΤΟ βρέθηκαν στην ατζέντα των συζητήσεων, του υπουργού Εξωτερικών Νίκου Δένδια με τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ, σύμφωνα με σχετική ανάρτηση του υπουργείου Εξωτερικών στο twitter.

Ι met with @NATO SecGen @jensstoltenberg in #Brussels. #NATO2030 reflection process, recent developments in #EasternMediterranean & upcoming Meeting of NATO FMs in focus. pic.twitter.com/aAMdXXBu40