Απάντηση ΥΠΕΞ στην Τουρκία: Η Άγκυρα διαστρεβλώνει πάλι την πραγματικότητα για τη μουσουλμανική μειονότητα

«Η τουρκική πλευρά επιχειρεί, για μία ακόμη φορά την διαστρέβλωση της πραγματικότητας και την προβολή ψευδών ειδήσεων αναφορικά με τη Μουσουλμανική Μειονότητα στη Θράκη», αναφέρεται σε ανακοίνωση του υπουργείου Εξωτερικών προς απάντηση του τουρκικού ΥΠΕΞ που συνεχάρη την εκλογή του νέου «ψευδομουφτή» στην Ξάνθη. «Η Ελλάδα τηρεί στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της έναντι της Μουσουλμανικής Μειονότητας στη Θράκη που απορρέουν από την Συνθήκη της Λωζάννης» αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

Press Release of the Ministry of Foreign Affairs of Türkiye Regarding the Election of the New Mufti of Xanthi: https://t.co/QmDZvJrPNN