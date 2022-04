Η ΑΒ Βασιλόπουλος αναπτύσσει συνεχώς το δίκτυό της για να βρίσκεται σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, δίπλα στους 2,2 εκατομμύρια πελάτες της

Η επένδυση για τα δυο νέα καταστήματα της Πειραιώς και του Αεροδρομίου ξεπέρασε τα 3 εκατ. ευρώ.

Η επένδυση στην ανάπτυξη του δικτύου της ΑΒ Βασιλόπουλος είναι πρωταρχικής σημασίας για την αλυσίδα σουπερμάρκετ. Και δρομολογείται μέσα από επενδύσεις της τάξεως των 60 εκατ. ευρώ για την προσθήκη νέων καταστημάτων και την ανακαίνιση υφιστάμενων, την ψηφιοποίηση των συστημάτων και τη βελτίωση των υποδομών της εφοδιαστικής αλυσίδας και για το 2022. Με τα νέα καταστήματα, δε, η ΑΒ συμβάλλει επίσης στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της απασχόλησης, με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο τo 2021 άνοιξαν 69 καταστήματα, εταιρικά και franchise, ενώ για το 2022, αναμένεται να ανοίξουν ακόμη 60 νέα καταστήματα σύμφωνα με τον σχεδιασμό της αλυσίδας. Πρόσφατα, μάλιστα, άνοιξαν τις “πόρτες” τους δυο νέα καταστήματα -το AB Πειραιώς και το ΑΒ Αεροδρόμιο- μία επένδυση που ξεπερνάει τα 3 εκατ. ευρώ.

Ξεκινάμε από την Πειραιώς…

Με καθαρό χώρο πώλησης 1.910 τ.μ., το κατάστημα της ΑΒ Πειραιώς βρίσκεται στο εμπορικό κέντρο Πειραιώς 86, στη συμβολή Λεωφ. Κηφισού & Πειραιώς. Είναι ένας χώρος φιλικός, σύγχρονος και άνετος, με 86 θέσεις πάρκινγκ, και απευθύνεται σε όσους θέλουν να κάνουν τις αγορές τους εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια!

Το κατάστημα ΑΒ Πειραιώς απασχολεί 63 άτομα προσωπικό και διαθέτει: τμήμα οπωροπωλείου, τυριών και αλλαντικών, τμήμα κρεοπωλείου, ιχθυοπωλείου, τμήμα Grab & Go για καφέ και νόστιμα και ποιοτικά snacks on the go, αλλά και Αrmonia με βιολογικά, οικολογικά και λειτουργικά προϊόντα.

Και προσεγγίζει την εξυπηρέτησή των πελατών... «αλλιώς».

Μέσα από την αξιοποίηση ψηφιακών εφαρμογών, όπως οι digital οθόνες για την προβολή προσφορών και μηνυμάτων, το info kiosk στα τμήματα Κάβας και Armonia με προϊοντικές πληροφορίες, τα stand προτεραιότητας για τις αγορές φρέσκων, το AB Touchpoint για την εκτύπωση ειδικών κουπονιών AB Plus, και τα Self check out ταμεία.

Στάση στο Αεροδρόμιο…

Όμως, η πιο πρόσφατη εξέλιξη για την ΑΒ Βασιλόπουλος, αφορά στο κατάστημα ΑΒ Αεροδρόμιο που άνοιξε πριν από μερικές ημέρες, την Πέμπτη 14 Απριλίου, στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος, στο τμήμα των αφίξεων (Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών, Τ.Κ.19019, Σπάτα, Arrivals Terminal). Το κατάστημα θεωρείται «Μητροπολιτικό», λόγω τοποθεσίας κι ευρύτερων συμβολισμών. Πρόκειται για ένα καινούριο εγχείρημα που προβάλλει την ΑΒ αλλά και τα ελληνικά προϊόντα και τους Έλληνες παραγωγούς στα «μάτια» των ξένων επισκεπτών που φτάνουν στη χώρα μας μέσω του «Ελ. Βενιζέλος».

Με καθαρό χώρο πώλησης 113 τ.μ., το ΑΒ Αεροδρόμιο θα λειτουργεί 365 ημέρες τον χρόνο, 18ώρες την ημέρα, με ωράριο λειτουργίας: 07.00-23.00. Διαθέτει προϊόντα ψυγείου, φρέσκα φρούτα και λαχανικά, διαλεχτά τυριά και αλλαντικά, κατεψυγμένα είδη, τρόφιμα παντοπωλείου, εκλεκτά κρασιά και ποτά από την κάβα, είδη προσωπικής περιποίησης, καθώς και απορρυπαντικά, καθαριστικά και χαρτικά.

Διαθέτει όμως και τις αποκλειστικές σειρές προϊόντων «ΑΒ κοντά στην ελληνική γη», με παραδοσιακά ζυμαρικά και όσπρια από Έλληνες παραγωγούς, την «Perla», μια μεγάλη κι εκλεκτή ποικιλία καφέ, και τα «OceaniQ», απορρυπαντικά και καθαριστικά με vegan σύνθεση σε οικολογικές συσκευασίες, καθώς επίσης και μία κάβα από επιλεγμένα κρασιά, ντόπιων μικροπαραγωγών.

AB Shop & Go για ταχύτητα και ευκολία αγορών

Στη στρατηγική των επενδύσεων για την ανάπτυξη του δικτύου, προστίθενται όμως και τα AB Shop & Go: τα franchise, μικρά καταστήματα πόλης που βρίσκονται σε πυκνοκατοικημένες περιοχές, για «γρήγορες και εύκολες» αγορές. Καλύπτει αφενός αγορές και εκτός του καθιερωμένου ωραρίου λειτουργίας των καταστημάτων ακόμη και τις Κυριακές, αφετέρου ανάγκες άμεσης κατανάλωσης και snacking μακριά από το σπίτι.

Φέτος, και μέχρι σήμερα, υπό την «στέγη» του AB Shop & Go έχουν ανοίξει 13 από τα 50 καταστήματα που έχουν προγραμματιστεί ως το τέλος του χρόνου, με στόχο την επόμενη τριετία να φτάσουν τα 250! Με αυτόν τον τρόπο, η ΑΒ θα καλύψει πλήρως την αγορά ευκολίας σε Αττική και Θεσσαλονίκη.

Για την ΑΒ Βασιλόπουλος, η επένδυση στην ανάπτυξη του δικτύου της είναι στρατηγική επιλογή. Με βασικό στόχο της την καλύτερη εξυπηρέτησή των 2,2 εκατομμυρίων πελατών της, με προϊόντα, υπηρεσίες και καινοτομίες, η ΑΒ Βασιλόπουλος θέλει να βρίσκεται δίπλα τους, σε κάθε γωνιά της Ελλάδας, μέσα από ένα δίκτυο καταστημάτων που σήμερα ανέρχεται περίπου στα 600 καταστήματα σε όλη τη χώρα και ολοένα και διερύνεται.