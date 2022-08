House of the Dragon ή Game of Thrones ΙΙ

Twitter / House of the Dragon

Μεγαλόσωμοι, με πελώρια φτερά και μακριά ή κοντή ουρά, γαμψά νύχια και μυτερά δόντια, φολίδες για δέρμα, κίτρινα μάτια και μια ανάσα που «ρίχνει» φλόγες, οι δράκοι, τα ισχυρά αυτά μαγικά πλάσματα δεν γεννούν τα ίδια συναισθήματα στους ήρωες της λογοτεχνίας του φανταστικού, ομοίως και των ταινιών ή τηλεοπτικών σειρών αντίστοιχου περιεχομένου. Ταυτισμένα με δύναμη και υπεροχή, τα ερπετοειδή αυτά πλάσματα προξενούν φόβο στους αντιπάλους, προσφέρουν ασφάλεια σε όσους επιθυμούν ή υπηρετούν, υπερασπίζοντάς τους.

Αυτά παρατηρούμε κάνοντας μία αναδρομή στους δράκους της λογοτεχνίας και του κινηματογράφου. Επί παραδείγματι, στη σειρά ταινιών «Η καρδιά του δράκου», βασισμένη σε μια πρωτότυπη ιστορία των Τσαρλς Έντουαρντ Πογκ και Πάτρικ Ριντ Τζόνσον, και σκηνοθετημένη από τον Ρομπ Κοέν. Δράκοι επίσης εμφανίζονται στις σειρές ταινιών «Hobbit» και «Ο Άρχοντας των Δαχτυλιδιών», σκηνοθετημένες από τον Πήτερ Τζάκσον και βασισμένες στα ομώνυμα μυθιστορήματα του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν. Δράκοι εντάσσονται και στη γενικότερη αφήγηση ορισμένων βιβλίων και των αντίστοιχων ταινιών της σειράς «Harry Potter» της συγγραφέα Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, όπως και της σειράς μυθιστορημάτων και ταινιών «Το Χρονικό της Νάρνια» του συγγραφέα Κλ. Σ. Λιούις.

Η αδιαμφισβήτητη ισχύς των δράκων τονίζεται επίσης στο τέλος του τρέιλερ της αμερικανικής τηλεοπτικής σειράς φαντασίας «House of the Dragon»: «η οικογένειά σου έχει δράκους, δύναμη που άνθρωπος δεν πρέπει να διαθέτει». Όπως προκύπτει και από τον τίτλο της σειράς, η οποία αποτελεί το prequel του «Game of Thrones» (2011-2019), οι δράκοι έχουν καθοριστικό ρόλο στην έκβαση της ιστορίας. Διαδραματίζεται 200 χρόνια πριν από το «Game of Thrones», αναφέρεται στην πτώση του Οίκου Ταργκάριεν και περιγράφει λεπτομερώς τα γεγονότα που οδήγησαν στον εμφύλιο πόλεμο της διαδοχής των Ταργκάριεν, οι οποίοι είχαν περισσότερους από 15 δράκους υπό το ζυγό τους. Εξού και η ονομασία του εμφυλίου ως «Χορός των Δράκων».

Ένα από τα ζητήματα που τίθενται είναι η ανάληψη της εξουσίας και οι αντιδράσεις που γεννώνται όταν ο βασιλιάς Βισέρυς Α΄ Ταργκάριεν «σπά» την παράδοση και ονοματίζει διάδοχό του την κόρη του, Ραινύρα. Η ίδια διατηρεί την ιδιότητά της ως κληρονόμος ακόμη και μετά τη γέννηση του γιου του βασιλιά, με αποτέλεσμα ο διχασμός να διασπείρει όλο το βασίλειο.

Έχει όντως σημασία η παράδοση στη διαδοχή της εξουσίας και ποια τα θέλγητρα της βασιλείας ώστε να καθοδηγήσει τους ανθρώπους στον εμφύλιο; Ποιος ο ρόλος της γυναίκας στον κόσμο του Westeros όπου εκτυλίσσεται η υπόθεση, ώστε να μην της επιτρέπεται να αναλάβει την εξουσία, αλλά και ποια είναι η αποδοχή της γυναίκας σήμερα, όταν βρίσκεται σε καίριες θέσεις διοίκησης; Μπορεί ένας πατέρας να διαλέξει ανάμεσα στα παιδιά του; Πώς επιλέγουν στρατόπεδο οι δράκοι;

Τα ανωτέρω είναι ορισμένα από τα ερωτήματα που τίθενται για το «House of the Dragon» · δημιουργήθηκε από τους Τζωρτζ Ρ. Ρ. Μάρτιν και Ράιαν Κόνταλ για το HBO, και βασίζεται στο μυθιστόρημα «Φωτιά και Αίμα» (2018) του Μάρτιν. Η πρώτη σεζόν της σειράς αποτελείται από δέκα επεισόδια, που προβάλλονται κάθε Κυριακή στην Αμερική και λίγες ώρες μετά είναι διαθέσιμα και στην Ελλάδα. Το πρώτο επεισόδιο προβλήθηκε την προηγούμενη Κυριακή και μόνο στην Αμερική το παρακολούθησαν σχεδόν 10 εκατομμύρια τηλεθεατές. Ακολουθεί το δεύτερο αύριο, 28 Αυγούστου.