Hellas Direct: Διαχείριση ζημιών που ακυρώνει καθυστερήσεις και ταλαιπωρία

Στον κόσμο των ασφαλίσεων, η Hellas Direct κατέχει μία επίδοση για την οποία είναι δικαιολογημένα υπερήφανη: οι πελάτες της αποζημιώνονται ή διευθετούν τις υποθέσεις τους σε χρόνο 70% μικρότερο από τον μέσο όρο. Πρόκειται για μία επίδοση η οποία αντανακλά τη φιλοσοφία, αλλά και τις διαδικασίες που εφαρμόζει η ασφαλιστική υπέρ των πελατών της. Όπως δε, η ίδια υπόσχεται, κινείται για να βελτιώσει ακόμη περισσότερο την ταχύτητά της, προσφέροντας σύντομα αποζημίωση σε πραγματικό χρόνο!

Η επίτευξη αυτού του ...διαστημικού χρόνου, επιτυγχάνεται χάρη στο μοντέλο λειτουργίας της Hellas Direct, το οποίο βασίζεται στην τεχνολογία και την τεχνητή νοημοσύνη. Χάρη σε αυτό όλες οι ενέργειές της περιστρέφονται με άξονα την απλοποίηση των διαδικασιών για την ασφάλιση και τη βελτίωση του επιπέδου εξυπηρέτησης. Επιτυγχάνοντας έτσι την ελαχιστοποίηση των διαδικασιών και των χρόνων αποζημίωσης, μέσα από ένα σύστημα που λειτουργεί σε 24ωρη βάση, 365 ημέρες το χρόνο.

Οι ασφαλισμένοι της Hellas Direct δεν αντιμετωπίζουν καμία περιττή καθυστέρηση. Ειδικά σε περιπτώσεις όπου οι συνθήκες ενός τρακαρίσματος δείχνουν ξεκάθαρη για την εταιρία υπαιτιότητα, ο χρόνος αναμονής μηδενίζεται. Ο ασφαλισμένος παίρνει άμεση έγκριση για να πάει στο συνεργείο, ενώ παράλληλα προωθούνται τυπικά και σωστά και όλα τα διαδικαστικά θέματα. Χωρίς όμως το όχημα να περιμένει στον δρόμο ή ο ιδιοκτήτης του να μένει για μέρες χωρίς αυτό.

Πρόκειται για μία καινοτομία για την ασφαλιστική αγορά, που έχει φέρει άλλο ένα ρεκόρ για την Hellas Direct: Την έγκριση για επισκευή στο συνεργείο, 9 λεπτά μόλις μετά την καταγραφή του συμβάντος!

Στο επίκεντρο των εξαιρετικών χρόνων εξυπηρέτησης βρίσκεται η ομάδα της Hellas Direct, με το υπερσύγχρονο τηλεφωνικό κέντρο, που λειτουργεί κάθε ημέρα... όλη την ημέρα. Αλλά και τη νύχτα. Χάρη σε αυτήν, ο ασφαλισμένος δεν περιμένει συμπληρώνοντας φόρμες και βγάζοντας φωτογραφίες, αλλά κάνει τη δήλωση τηλεφωνικά.Έτσι, η αναμονή- που είναι συνηθισμένο να φτάνει και τις 2-3 ημέρες- ελαχιστοποιείται. Η τηλεφωνική καταγραφή ατυχήματος έχει μέση διάρκεια τα 6 λεπτά, σύμφωνα με στοιχεία του 2021. Φεύγοντας, ο/η οδηγός λαμβάνει αμέσως σε email όλη τη δήλωση και έχει πλήρη εικόνα των δεδομένων και των στοιχείων. Και δεν χρειάζεται να ασχοληθεί ξανά. Από εκεί και πέρα αναλαμβάνει η Hellas Direct.

Επίσης, η Hellas Direct θα επικοινωνήσει η ίδια με την άλλη ασφαλιστική εταιρεία. Κάτι που σημαίνει ότι ο πελάτης της μπορεί να επισκεφθεί το συνεργείο για την επισκευή, ακόμη και την ίδια ημέρα! Πρόκειται για κάτι που ήδη συμβαίνει στο 80% των περιστατικών της Hellas Direct, σύμφωνα με τα στοιχεία της, και έχει οδηγήσει σε άλλο ένα «ρεκόρ» για την ασφαλιστική: να δώσει το πράσινο φως για ένα όχημα να οδηγηθεί στο συνεργείο, πριν καν ο ασφαλισμένος της φύγει από τον τόπο του ατυχήματος!

Για να γίνει αυτό, η Hellas Direct, έχει φροντίσει για άλλη μία καινοτόμα υποδομή: Πρόκειται για το HD Plus. Τη δική της πλατφόρμα “Skroutz για συνεργεία”, με περισσότερους από 2.000 συνεργάτες στη χώρα που οι ασφαλισμένοι της μπορούν να επισκέπτονται –επιλέγοντας οι ίδιοι- για επισκευές ή τεχνικές συμβουλές. Πρόκειται για μία ακόμα επανάσταση που για τους πελάτες της Hellas Direct, έχει μειώσει τις τηλεφωνικές κλήσεις ανά ζημιά από 17 σε 2!

Χάρη σε όλο αυτό το πλαίσιο ασφαλείας, οι πελάτες της Hellas Direct, νιώθουν πραγματική προστασία. Προστασία που γίνεται ακόμη μεγαλύτερη από το γεγονός ότι η ασφαλιστική τους εγγυάται η ίδια για τις επιδιορθώσεις στο αυτοκίνητό τους, ενώ προσφέρει όχημα αντικατάστασης και επιπλέον προνόμια, όπως μειώσεις στην απαλλαγή.

Για όλους αυτούς τους λόγους, η νέα ασφαλιστική φιλοσοφία που πρεσβεύει η Hellas Direct αναγνωρίστηκε από τους Financial Times, η οποίοι καταγράφοντας την ανάπτυξή της την κατέταξαν για τρίτη χρονιά φέτος (2019-2021) στη λίστα με τις 1000 ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη. Σε ότι αφορά δε, το ψηφιακό της «αποτύπωμα», βραβεύθηκε το 2020 ως Digital Brand of the Year.

Με logo της το Rethinking Insurance, είναι η εταιρεία που άλλαξε την ασφαλιστική αγορά τα τελευταία 10 χρόνια. Επανεξετάζοντας και αλλάζοντας κάθε τι που «έτσι γινόταν», και αναγνωρίζοντας την ανάγκη για ευελιξία και δυνατότητα επιλογής, πέρασε στα χέρια των ασφαλισμένων τον ουσιαστικό έλεγχο του προϊόντος: της ασφάλειας. Και ταυτόχρονα προσφέρει μια εντελώς διαφορετική εμπειρία πελάτη που εκτός από τους ευέλικτους όρους έχει καταφέρει να μειώσει και τους χρόνους αποζημίωσης κατά 70% στο βάθος της 10ετίας. Και συνεχίζει με στόχο την αποζημίωση σε real time…