HΑΕ: Ίδρυση ταμείου 817 εκ. δολαρίων για την υποστήριξη του διαστημικού τομέα

Τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) ενεργοποίησαν σήμερα το πλαίσιο της ίδρυσης ενός ταμείου με κεφάλαια 816,84 εκατομμυρίων δολαρίων, για την υποστήριξη του διαστημικού προγράμματος τους, αλλά και μία νέα πρωτοβουλία για την ανάπτυξη δορυφόρων ραντάρ, όπως έγραψε στο Twitter, ο ηγέτης των ΗΑΕ, σεΐχης Μοχάμεντ μπιν Ζαγιέντ αλ-Ναχιάν.

The establishment of a dedicated fund to support the UAE’s burgeoning space programme and the launch of a new initiative to develop radar satellites are expected to expand our growing capabilities in this vital sector while accelerating innovation in environmental sustainability.