H Τουρκία αίρει το βέτο για ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ

Η Τουρκία συμφώνησε να υποστηρίξει τις προσπάθειες της Φινλανδίας και της Σουηδίας για ένταξη στο ΝΑΤΟ, δήλωσε την Τρίτη ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ Γενς Στόλτενμπεργκ. «Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι έχουμε τώρα μια συμφωνία που ανοίγει το δρόμο για την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ», είπε στους δημοσιογράφους στο περιθώριο της συνόδου του ΝΑΤΟ στη Μαδρίτη.

«Η Τουρκία, η Φινλανδία και η Σουηδία υπέγραψαν μνημόνιο που αντιμετωπίζει τις ανησυχίες της Τουρκίας, συμπεριλαμβανομένων των εξαγωγών όπλων και της καταπολέμησης της τρομοκρατίας», πρόσθεσε.

Τετραμερής συνάντηση

Λίγη ώρα πριν, ο πρόεδρος της Φινλανδίας Νιινίστο γνωστοποίησε ότι η Τουρκία συμφώνησε να υποστηρίξει την κοινή ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, την πρώτη ημέρα της συνόδου κορυφής της συμμαχίας στην ισπανική πρωτεύουσα Μαδρίτη.

Προηγήθηκε τετραμερής συνάντηση στην οποία μετείχαν ο ΓΓ. της Συμμαχίας, Γενς Στόλτενμπεργκ, ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, ο Φινλανδός πρόεδρος Σάουλι Νιινίστο και η Σουηδή πρωθυπουργός Μαγκνταλένα Άντερσον.

BREAKING



[LIVE] 🎥 Signature ceremony with Türkiye 🇹🇷, Finland 🇫🇮 & Sweden 🇸🇪, followed by #NATO Secretary General @jensstoltenberg's press conference. https://t.co/rMZDTFH13p