H συνέχιση των ερευνών του Nautical Geo ανατολικά της Κρήτης «εκθέτει» την Άγκυρα

Πηγή: marinetraffic.com/Claudio Ritossa

Ως «τεράστια πρόκληση» θεωρεί η Αθήνα τη συνεχιζόμενη προσπάθεια της Τουρκίας να επιβάλει τετελεσμένα στην Ανατολική Μεσόγειο ακόμη και μόλις έξω από τα χωρικά ύδατα της Κρήτης με τον ισχυρισμό ότι πρόκειται περί τουρκικής υφαλοκρηπίδας και με τις παρενοχλήσεις του ερευνητικού σκάφους Nautical Geo.

Διπλωματική πηγή όταν τέθηκε το ερώτημα τι θα συμβεί εάν οι προκλήσεις αυτές συνεχισθούν παρά τα έντονα ελληνικά διαβήματα τόνιζε ότι «στην διάθεση της Αθήνας υπάρχουν και σενάρια κλιμάκωσης, καθώς πρόκειται περί τεράστιας πρόκλησης».

Χθες ο Σταθμός του Ηρακλείου εξέδωσε νέα NAVTEX για συνέχιση των ερευνών του Nautical Geo σε περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας (βάσει της οριοθέτησης με την Αίγυπτο ) ανατολικά της Κρήτης, από τις 24-26 Σεπτεμβρίου. Η Τουρκία με δική της αναγγελία επαναλαμβάνει τον ισχυρισμό ότι «μέρος της περιοχής που δεσμεύθηκε ανήκει στην τουρκική υφαλοκρηπίδα και ότι όλες οι ερευνητικές δραστηριότητες εντός της περιοχής τουρκικής αρμοδιότητας πρέπει να συντονίζονται από τις αρμόδιες τουρκικές αρχές. ¨

Το θετικό στοιχείο είναι ότι και στην περίπτωση της προηγούμενης ελληνικής NAVTEX και παρά την παρενόχληση του ερευνητικού από παραπλέον τουρκικό πολεμικό σκάφος οι έρευνες του πραγματοποιήθηκαν κανονικά, και ο πλοίαρχος του Nautical Geo απέρριψε τους τουρκικούς ισχυρισμούς απαντώντας ότι πρόκειται περί ελληνικής υφαλοκρηπίδας και ότι οι έρευνες διεξάγονται βάσει Αναγγελίας των Ελληνικών Αρχών.



Ιδιαίτερα θετικό όμως είναι το γεγονός ότι παρά την προσπάθεια εμπλοκής της Τουρκίας, η εταιρία Poseidon που έχει μισθώσει το ερευνητικό, έσπευσε αμέσως μετά να ζητήσει και πάλι από τις Ελληνικές αρχές την έκδοση νέας NAVTEX για συνέχιση των ερευνών.

Η Τουρκία τόσο με τις NAVTEX που έχει εκδώσει για την περίπτωση του Nautical Geo οσο και με την παρενόχληση του από τουρκικό Πολεμικό, επιδιώκει να αμφισβητήσει εμπράκτως τη Συμφωνία οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ της Ελλάδας και της Αιγύπτου, να νομιμοποιήσει το Τουρκολιβυκό Μνημόνιο, να ακυρώσει εμπράκτως το δικαίωμα της Ελλάδας να επεκτείνει τα χωρικά της ύδατα στα 12 ν.μ. ακόμη και σε περιοχές ανοικτής θάλασσας όπως ανατολικά της Κρήτης και να αμφισβητήσει τις ελληνικές αρμοδιότητες στην Ανατολική Μεσόγειο (οπως η έκδοση NAVTEX)

Πάντως, η προκλητική στάση της Τουρκίας είναι ιδιαίτερα εμφανής και αυτό δίνει «όπλα» στην ελληνική διπλωματία, καθώς στην ενημέρωση που έκανε ο Νίκος Δένδιας στους Ευρωπαίους ομολόγους του παρουσίασε και χάρτη ώστε όλοι να αντιληφθούν ότι η Τουρκία δεν διεκδικεί αορίστως μια περιοχή της ελληνικής υφαλοκρηπίδας στη... μέση της Μεσογείου, αλλά μόλις έξι μίλια ανατολικά της Κρήτης και σύμφωνα με πληροφορίες πείσθηκαν ακόμη και οι πιο φιλικές προς την Τουρκία χώρες για το μέγεθος της τουρκικής προκλητικότητας.

Έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι στη χθεσινή τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν ο στενότερος συνεργάτης του Ταγίπ Ερντογάν, Ιμπραήμ Καλίν με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας των ΗΠΑ, Τζο Σάλιβαν, συζητήθηκαν σύμφωνα με την ανακοίνωση των Αμερικανών εκτός του Αφγανιστάν, της Μέσης Ανατολής και του Καυκάσου και η «σημασία της διατήρησης της σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο».

Λίγη ώρα νωρίτερα ο Άντονι Μπλίνκεν (ο οποίος είχε συναντηθεί και με τον ΜεβλούτΤσαβούσογλου έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα και στην Άγκυρα για το θέμα της Λιβύης, ζητώντας ρητά την «απόσυρση όλων των ξένων δυνάμεων από τη Λιβύη, συμπεριλαμβανομένων των τουρκικών και των ρωσικών», μια αναφορά που δείχνει ότι η διάσταση μεταξύ κυβέρνησης Μπάιντεν και Ερντογάν παραμένει μεγάλη και σε άλλα θέματα εκτός της υπόθεσης των S400. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Τ. Ερντογάν που ήλπιζε σε ένα ραντεβού με τον Αμερικανό πρόεδρο, καθώς συνέπεσε η παρουσία τους στη Νέα Υόρκη, τελικά δεν έλαβε πρόσκληση για μια τέτοια συνάντηση.

Καθώς η Τουρκία προσπαθεί να ξαναδείξει τα «δόντια» της στην Ανατολική Μεσόγειο, έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον το γεγονός ότι την Παρασκευή η ηγεσία του αμερικανικού πετρελαϊκού κολοσσού Exxon Mobil θα έχει συνάντηση με τον πρόεδρο της Κύπρου, Νίκο Αναστασιάδη, για να του ανακοινώσει τα σχέδια της σχετικά με το πρόγραμμα γεωτρήσεων στο Οικόπεδο 6 της Κυπριακής ΑΟΖ.



Εάν επιβεβαιωθούν οι πληροφορίες ότι ο αμερικανικός κολοσσός θα επαναλάβει και μάλιστα σύντομα τις γεωτρητικές δραστηριότητες του στην Κυπριακή ΑΟΖ, τότε τα φώτα θα στραφούν στην Άγκυρα, η οποία έχει απειλήσει ότι θα ξαναστείλει τα γεωτρύπανα της εντός της κυπριακής ΑΟΖ. Και πιθανότατα η Τουρκία θα αποφύγει να παρενοχλήσει σκάφος αμερικανικών συμφερόντων, αλλά θεωρείται δεδομένο ότι θα επαναφέρει την ένταση με παράνομη «εισβολή» στην Κυπριακή ΑΟΖ.

ZCZC QA32

220950 UTC SEPTEMVRIOY 21

STATHMOS IRAKLEIO AR.MIN. 620/21

AKYROSI MINYMATOS 601/21

KARPATHIO PELAGOS

STENO KASOY

ANATOLIKA NISOY KRITIS

EPISTIMONIKES EREVNES THA PRAGMATOPOIITHOYN

APO TO PLOIO ''NAUTICAL GEO''

APO 24 SEPTEMVRIOY 2021

EOS 26 SEPTEMVRIOY 2021

STIN PERIOCHI METAXY TON SIMEION:

35-11.07B 026-24.07A

35-13.48B 026-27.48A

35-09.37B 026-31.53A

35-01.53B 026-25.00A

35-04.85B 026-22.73A

TIREITAI APOSTASI ASFALEIAS 1.5NM.

NNNN

TURNHOS N/W : 0838/21 (Antalya NAVTEX Station) (Published Date: 22-09-2021 19:30)

TURNHOS N/W : 0838/21

MEDITERRANEAN SEA

1. SOME PART OF AREA PROMULGATED WITH NAVTEX NR. HA32-620/21 IS WITHIN TURKISH CONTINENTAL SHELF DECLARED TO UNITED NATIONS, ON 18 MARCH 2020 WITH REF NR. A/74/757.

2. ALL RESEARCH ACTIVITIES IN TURKISH MARITIME JURISDICTION AREA MUST BE COORDINATED WITH RELEVANT TURKISH AUTHORITIES.