H συνάντηση Γκάλη - Αντετοκούνμπο

Το χθες και το σήμερα του ελληνικού μπάσκετ σε μια φωτογραφία, καθώς ο Νίκος Γκάλης συναντήθηκε με τον πρωταθλητή του NBA, Γιάννη Αντετοκούνμπο. Μαζί τους Θοδωρής Παπαλουκάς και ο Θανάσης Αντετοκούνμπο, όπως φαίνεται από την ανάρτηση που έκανε ο Γ. Αντετοκούνμπο στα social media.



«Είναι ο λόγος που πολλοί άνθρωποι έπιασαν μια μπάλα του μπάσκετ στα χέρια τους στην Ελλάδα. Είδα τη... φωτιά στα μάτια του», έγραψε ο πρωταθλητής του NBA στον λογαριασμό του στο twitter.

He’s the reason that a lot of people pick up a basketball in Greece 🙏🏽🇬🇷🏆..!! I saw the fire in his eyes.. What a night🔥 Nick the Greek x Greek Freak x Elevator x Theo pic.twitter.com/KxiPjyZfgY