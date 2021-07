H πτήση της Virgin Galactic καθ' οδόν προς το διάστημα - Δείτε live

Ιστορική θεωρείται η σημερινή ημέρα για τον Σερ Ρίτσαρντ Μπράνσον ο οποίος μέσω της εταιρείας του Virgin Galactic ξεκίνησε πριν από λίγο την πορεία του προς το διάστημα όντας ο πρώτος επιχειρηματίας που φέρνει εις πέρας μια επιβατική πτήση αυτού του είδους.

Η εταιρεία θα κάνει για πρώτη φορά ζωντανή μετάδοση της πτήσης, με συνεχή ροή στα social media.

Ο Ρίτσαρντ Μπράνσον είναι ο αστροναύτης 001. Μαζί του θα ταξιδέψουν η Μπεθ Μοουζες (αστροναύτης 002), ο Κολιν Μπενέτ (αστροναύτης 003) και η Σιρισα Μπάντλα (αστροναύτης 004). Η πτήση θα γίνει με το VSS Unity, με πιλότους τους Ντειβ Μακαι και Μαικλ Μασουτσι που θα αποδεσμευτεί από το «μητρικό» VMS Eve, το οποίο θα πιλοτάρουν οι Σι Τζέι Στάρκοου και Κέλι Λάτιμερ.

Μόλις φτάσει στα 50.000 πόδια, το μητρικό σκάφος θα απελευθερώσει το Unity, που είναι ένα επαναχρησιμοποιούμενο, φτερωτό διαστημικό σκάφος, που έχει σχεδιαστεί για να μεταφέρει έξι επιβάτες και δύο πιλότους στο διάστημα. Στο απόγειο του ταξιδιού, ο Μπράνσον, οι δύο πιλότοι και τα τρία στελέχη της Virgin Galactic θα έχουν για λίγα λεπτά την εμπειρία της έλλειψης βαρύτητας, και θα θαυμάσουν τον μαύρο ουρανό και την καμπυλότητα της Γης.

Ο Μπράνσον μάλιστα προανήγγειλε μία μεγάλη έκπληξη. «Όταν επιστρέψουμε από το διάστημα, θα ανακοινώσω κάτι πολύ συναρπαστικό, προκειμένου να δώσω σε περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να γίνουν αστροναύτες. Το διάστημα ανήκει σε όλους μας», ανέφερε. «Είναι καιρός να κάνω το όνειρό μου πραγματικότητα» τόνισε ο ιδρυτής της εταιρείας, σημειώνοντας ότι ανυπομονεί να υλοποιήσει το σχέδιό του εδώ και 17 χρόνια.

I've always been a dreamer. This July our dream will become a reality. https://t.co/x0ksfnuEQ3 #Unity22 @VirginGalactic pic.twitter.com/QiczQypiSE