Ζ. Μπορέλ: H παραπληροφόρηση αποτελεί πραγματική απειλή για τις δημοκρατίες

Τον διχασμό που επικρατεί στην αμερικανική κοινωνία μετά από την τετραετία της προεδρίας του Ντόναλντ Τραμπ επισημαίνει ο Ύπατος Εκπρόσωπος της ΕΕ με ανάρτησή του στο μπλογκ του, ενώ υπογραμμίζει ότι πρέπει να υπάρξει αντίσταση «σε κάθε δημαγωγική έκρηξη από λαϊκιστές ηγέτες, σε κάθε εκρηκτική ρητορική μίσους από δημαγωγούς».

«Σε περίπτωση που κάποιος είχε αμφιβολίες, τα γεγονότα στην Ουάσιγκτον δείχνουν ότι η παραπληροφόρηση αποτελεί πραγματική απειλή για τις δημοκρατίες. Τα αδιανόητα γεγονότα της Τετάρτης δείχνουν πόσο ζημιωμένη και διχασμένη είναι η αμερικανική κοινωνία μετά από τέσσερα χρόνια διοίκησης Τραμπ», τονίζει ο Ζοζέπ Μπορέλ.

Read my new blog post on last week’s events in Washington: https://t.co/pTPKOgdnjI



What we saw was the climax of worrying developments in recent years. Democracy is fragile and not a given. Its advocates need to react strongly. pic.twitter.com/ech35xU2V0