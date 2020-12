H μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς στο στόχαστρο των ESG Funds

Πριν από τρεις ημέρες ο Σπύρος Αλεξόπουλος, μας εξηγούσε μέσα από ένα εξαιρετικό άρθρο, για την αυξημένη βαρύτητα που δείχνουν οι εταιρείες στα θέματα της εταιρικής διακυβέρνησης, της προστασίας του περιβάλλοντος και του σεβασμού του κοινωνικού συνόλου.

Τα παραδείγματα που παρουσίασε, όπως αυτό της UCAR (Union Carbide) που στοίχισε την ζωή 3.000 ανθρώπων, όπως η προσάραξη του δεξαμενόπλοιου της Εxxon που προκάλεσε μια πρωτοφανή η οικολογική καταστροφή, αλλά και αυτό της Enron η οποία συνειδητά εξαπατούσε τους επενδυτές, έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην υιοθέτηση των κριτηρίων E.S.G. Δηλαδή την υιοθέτηση κριτηρίων σχετικά με το Περιβάλλον (Εnvironment), με την Κοινωνία (Social) και την Εταιρική Διακυβέρνηση (Governance).

Όσο περνάει ο καιρός τόσο διαπιστώνουμε ότι το E.S.G. δεν αποτελεί μόνο μια εσωτερική ανάγκη των εταιρειών, αλλά ότι έχει εισχωρήσει και στην επενδυτική φιλοσοφία και αντίληψη των μεγάλων θεσμικών επενδυτών

Ολοένα και περισσότερα Funds ακολουθούν την μεθοδολογία του ESG Rating. Δηλαδή τη βαθμολόγηση των επιδόσεων των επιχειρήσεων σε αυτούς τους τρεις τομείς, επιπλέον των κλασσικών αναλύσεων και βαθμολογήσεων που αφορούν στα θεμελιώδη μεγέθη και στις κερδοφορίες των εταιρειών.

Η Vanguard, είναι ένας από τους μεγαλύτερους διεθνείς θεσμικούς επενδυτές έχει ιδρύσει το Vanguard ESG International Stock ETF (VSGX) που επενδύει σε μικρές, σε μεσαίες και σε μεγάλες εταιρείες των αναπτυσσόμενων και δυναμικών οικονομιών, που ακολουθούν τα αυστηρά κριτήρια που έχει θέσει το fund στον τομέα του ESG. Οι μεγαλύτερες συμμετοχές αυτού του ETF, κατανέμονται στις Alibaba Group Holding (BABA), Tencent Holdings (TCEHY), Toyota Motor Corp. (TM) και Samsung Electronics (SSNLF). Η απόδοση του συγκεκριμένου ETF, για το 2019 ανήλθε στο +22,8%.

Παρόμοια Funds, που εφαρμόζουν αυστηρά ESG κριτήρια και παρουσιάζουν σημαντικές αποδόσεις είναι το Parnassus Core Equity Fund (PRILX), το Shelton Green Alpha Fund (NEXTX), το Brown Advisory Sustainable Growth Fund (BAFWX), το Calvert Emerging Markets Equity Fund I (CVMIX), το Vert Global Sustainable Real Estate Fund (VGSRX) και το iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI).

Στην Ελλάδα ως στόχος αυτών των funds, ξεχωρίζει η Τράπεζα Πειραιώς. Η Τράπεζα Πειραιώς, που έχει μπει ξανά για τα καλά στο στόχαστρο των επενδυτών μετά τον επιτυχή χειρισμό της μετατροπής των CoCos σε μετοχές, μέσα σε αυτά τα πλαίσια που προαναφέραμε, έχει προχωρήσει στο χώρο των ESG, υιοθετώντας μια ενιαία στρατηγική εφαρμογής κριτηρίων Περιβάλλοντος, Κοινωνικής Συνοχής και Διακυβέρνησης (ESG).

Έτσι μαζί με άλλες 29 τράπεζες από όλον τον κόσμο, που συμμετέχουν στο UNEP FI, (United Nations Environment Programme Finance Initiative) στα πλαίσια του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, διαμόρφωσαν από κοινού τις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής. Αρχές που εστιάζουν στην προσπάθεια για μια βιώσιμη οικονομία και μια βιώσιμη κοινωνία.

Στις Αρχές Υπεύθυνης Τραπεζικής, (Principles for Responsible Banking / PRB) εντάχθηκαν συνολικά 130 τράπεζες με σύνολο ενεργητικού $47 τρισ. Παράλληλα στις Αρχές Υπεύθυνης Ασφαλιστικής (Principles for Sustainable Insurance / PSI), έχει ήδη ενταχθεί το 25% των ασφαλιστικών εταιριών του κόσμου. Eνώ στις Αρχές Υπεύθυνης Επενδυτικής (Principles for Responsible Investment / PRI), έχει ενταχθεί τουλάχιστον το 50% των θεσμικών επενδυτών με συνολικό χαρτοφυλάκιο που υπερβαίνει τα $83 τρισ.

Τα ESG Funds προσανατολίζουν τα κεφάλαια τους, σε εταιρείες που ακολουθούν τις προαναφερόμενες αρχές και πρακτικές. Και αυτό όχι μόνο για λόγους εταιρικής ηθικής. Αλλά διότι έχει αποδειχθεί ότι οι ESG εταιρίες μεγαλώνουν με υψηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης σε σχέση με τις «συμβατικές» εταιρίες και παρουσιάζουν ψηλότερα κέρδη, οπότε και τα Funds επιλέγοντας αυτές τις μετοχές, οδηγούνται σε μεγαλύτερες αποδόσεις.

Στην κορυφή των εταιριών που ακολουθούν τα κριτήρια ESG είναι η Google, η Microsoft, η Amazon, η Visa και η Mastercard. Στη χώρα μας, σχεδόν όλες οι μεγάλες εισηγμένες εταιρίες ακολουθούν τα ESG.

Όμως η Τράπεζα Πειραιώς πιστώνεται την πρωτοβουλία της για τη συμμετοχή της στην ιδρυτική ομάδα του UNEP FI, που άνοιξε το δρόμο της εφαρμογής των ESG σε εταιρίες, από όλο τον κόσμο, με την πιστοποίηση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Γεγονός που αποτελεί ένα λόγο παραπάνω για να τοποθετηθούν στη μετοχή της Τραπέζης Πειραιώς, τα “passive funds” και τα “ESG Funds” που έρχονται στην χώρα μας.

