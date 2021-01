H Γκρέτα Τούνμπεργκ πανηγυρίζει για την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ

«Ένας πολύ ευτυχισμένος ηλικιωμένος άνδρας»: η ακτιβίστρια υπέρ του κλίματος από τη Σουηδία Γκρέτα Τούνμπεργκ χαιρέτισε σήμερα με τον τρόπο της την αποχώρηση του Ντόναλντ Τραμπ από την αμερικανική προεδρία, χρησιμοποιώντας ακριβώς τις ίδιες λέξεις που είχε εκείνος χρησιμοποιήσει για εκείνη το 2019.

«Φαίνεται σαν ένας πολύ ευτυχισμένος ηλικιωμένος άνδρας, που ανυπομονεί να ανακαλύψει ένα λαμπρό και θαυμάσιο μέλλον. Είναι τόσο ωραίο να το βλέπει κανείς!», έγραψε η 18χρονη Σουηδέζα στον λογαριασμό της στο Twitter, σε ένα μήνυμα το οποίο συνόδευε με μια φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ, στα σκαλιά του ελικοπτέρου του, με το πρόσωπό του σκυθρωπό, λίγες ώρες πριν από το τέλος της θητείας του.

He seems like a very happy old man looking forward to a bright and wonderful future. So nice to see! pic.twitter.com/G8gObLhsz9