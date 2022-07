H Βίκος Cola χορηγός του «Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι»

Η εταιρεία Βίκος Α.Ε. στηρίζει τον ποιοτικό κινηματογράφο και γίνεται χορηγός του αφιερώματος προβολών του Free Cinema "Ξαφνικά Φέτος το Καλοκαίρι", που θα πραγματοποιηθεί από τις 14 έως τις 20 Ιουλίου στο σινέ Ριβιέρα, στα Εξάρχεια.

Για μία ολόκληρη εβδομάδα, η διοργάνωση που αγαπά το σινεμά ρεπερτορίου θα προβάλει δεκατέσσερις κλασικούς ή σπάνιους τίτλους που αξίζει να έχουμε δει σε μεγάλη οθόνη και θα ξεδιψά πίνοντας Βίκος Cola!

Η φετινή διοργάνωση έχει τον τίτλο All You Need Is Film και δίνει το ραντεβού της με το κοινό της Αθήνας που αναπολεί την ψυχαγωγία του θερινού σινεμά αλλοτινών εποχών.

