H Aitana Bonmatí επιλεγεί η δωρεά της Visa «Player of the Match», να δοθεί σε πρόγραμμα για τα παιδιά πρόσφυγες στη Λέσβο

Η μέσος της ομάδας της Μπαρτσελόνα παρουσίασε την ύψους 50.000 ευρώ δωρεά της Visa, που συνοδεύει το βραβείο για την καλύτερη παίκτρια του τελικού του Γυναικείου Πρωταθλήματος του Champions League της UEFA, στην οργάνωση Movement on the Ground που υλοποιεί αθλητικά προγράμματα για παιδιά πρόσφυγες στη Λέσβο.

Η Aitana Bonmatí παρέδωσε τη δωρεά "Visa Player of the Match", ύψους 50.000 ευρώ, σε πρόγραμμα που προωθεί την ισότητα των φύλων και την κοινωνική ένταξη των παιδιών-προσφύγων στη Λέσβο. Το έργο θα υλοποιηθεί από την οργάνωση Movement on the Ground, με την υποστήριξη του Barça Foundation και του Ιδρύματος της UEFA για τα Παιδιά (UEFA Foundation for Children).

Το Βραβείο Player of the Match που απονέμει η Visa από το 2019, τιμά την αριστεία στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Με το βραβείο, η Visa προσφέρει δωρεά 50.000 ευρώ σε φιλανθρωπικό σκοπό που επιλέγει ο νικητής.

Η Aitana Bonmatí, που είναι πρέσβειρα του Barça Foundation, δήλωσε: "Ελπίζω ότι αυτή η δωρεά βοηθά τα κορίτσια να βελτιώσουν την κατάσταση και την συναισθηματική τους ευημερία μέσω του αθλητισμού. Ήταν πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε από πρώτο χέρι για την κατάσταση στη Λέσβο και το εξαιρετικό έργο που επιτελείται ".

Ο Adil Izemrane, συνιδρυτής του Movement on the Ground, ευχαρίστησε τη Visa και την Aitana Bonmatí για τη δωρεά που, όπως σχολίασε, "θα επιτρέψει σε πολλά περισσότερα κορίτσια πρόσφυγες να ασχοληθούν με τον αθλητισμό με ασφάλεια και να ξεχνούν, για μερικές ώρες την εβδομάδα, την κατάσταση που βιώνουν στο μεγαλύτερο καταυλισμό προσφύγων στην Ευρώπη".



Σχετικά με τη Visa

Η Visa Inc. (NYSE: V) είναι ο παγκόσμιος ηγέτης στις ψηφιακές πληρωμές. Αποστολή μας είναι να ενώσουμε τον κόσμο μέσω του πιο καινοτόμου, αξιόπιστου και ασφαλούς δικτύου πληρωμών –δίνοντας τη δυνατότητα στα άτομα, τις επιχειρήσεις και τις οικονομίες να ευημερούν. Το διεθνές, ανεπτυγμένο δίκτυο μας, το VisaNet, παρέχει σίγουρες και αξιόπιστες πληρωμές σε όλο τον κόσμο και είναι ικανό να διαχειρίζεται περισσότερα από 65.000 μηνύματα συναλλαγής το δευτερόλεπτο. Η αδιάκοπη εστίαση της εταιρείας στην καινοτομία είναι καταλύτης για την ταχεία ανάπτυξη του ψηφιακού εμπορίου με κάθε συσκευή, για τον καθένα, οπουδήποτε. Καθώς ο κόσμος μετατρέπεται από αναλογικός σε ψηφιακό, η Visa χρησιμοποιεί το brand, τα προϊόντα, τους ανθρώπους, το δίκτυο της για να αναδιαμορφώσει το μέλλον του εμπορίου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε: usa.visa.com/about-visa.html, usa.visa.com/visa-everywhere/blog.html και @VisaNews.



Movement on The Ground

Η Movement on the Ground είναι μη κυβερνητική οργάνωση που δραστηριοποιείται κυρίως στα ελληνικά νησιά. Αντιμετωπίζει ανάγκες που δεν καλύπτονται κατά τη διάρκεια ανθρωπιστικών κρίσεων και παρέχει υλικοτεχνική, οικονομική υποστήριξη και υπηρεσίες με σκοπό την βελτίωση της αξιοπρεπούς διαβίωσης των προσφύγων. Από το 2016, η Movement on the Ground έχει υλοποιήσει αθλητικά προγράμματα για παιδιά και νέους πρόσφυγες που φτάνουν στο νησί της Λέσβου, συμπεριλαμβανομένου ενός προγράμματος Football3 που χρηματοδοτήθηκε από το Ίδρυμα της ΟΥΕΦΑ για τα Παιδιά το 2016 και της μεθόδου FutbolNet του Barça Foundation από το 2017.



Barça Foundation και UEFA Foundation for Children

Από το 2016, το Ίδρυμα της UEFA για τα Παιδιά (UEFA Foundation for Children) και το Barça Foundation συνεργάζονται για την παροχή αθλητικών δραστηριοτήτων για τα παιδιά πρόσφυγες, στη Λέσβο. Οι δραστηριότητες πραγματοποιούνται στο νέο καταυλισμό προσφύγων του RIC, αφότου ο παλιός καταυλισμός κάηκε τον περασμένο Σεπτέμβριο. Το Ίδρυμα της UEFA για τα Παιδιά υποστηρίζει 168 ανθρωπιστικά και αναπτυξιακά προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Περισσότερα από 1.180.000 παιδιά έχουν επωφεληθεί από το έργο του Ιδρύματος από την ίδρυσή του.



Περισσότεροι από 82 εκατομμύρια εκτοπισμένοι και πρόσφυγες παγκοσμίως

Υπάρχουν επί του παρόντος 82,4 εκατομμύρια εκτοπισμένοι παγκοσμίως, εκ των οποίων περισσότεροι από 26,4 εκατομμύρια ζουν ως πρόσφυγες σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR). Οι μισοί από τους πρόσφυγες είναι παιδιά που αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους λόγω συγκρούσεων, βίας και διώξεων. Σε αυτό το δύσκολο πλαίσιο, τα παιδιά και οι νέοι είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι και συχνά αντιμετωπίζουν έλλειψη προστασίας και παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους.