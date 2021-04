Γυναικείες οργανώσεις ζητούν την παραίτηση Μισέλ για το «SofaGate»

Επιστολή με την οποία ζητούν την παραίτηση του Σαρλ Μισέλ, υπέβαλαν στην προεδρία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ευρωπαϊκές γυναικείες οργανώσεις, μετά την μεταχείριση που έτυχε από την τουρκική ηγεσία η επικεφαλής της Κομισιόν, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στην Τουρκία, όπως αναφέρει δημοσίευμα των Brusells Times.

Στην επιστολή, οι γυναικείες οργανώσεις επισημαίνουν τα «τρία μεγάλα λάθη» στα οποία υπέπεσε ο Σαρλ Μισέλ, τα οποία εκτός από την προσβολή απέναντι στην Ουρ. Φον ντερ Λάιεν, «αποτελούν προσβολή για όλες τις γυναίκες», όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά στην επιστολή.

«Τα σφάλματα του προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου έρχονται σε αντίθεση με τη διπλωματία, την ΕΕ και τα ανθρώπινα δικαιώματα και ιδίως, τα δικαιώματα των γυναικών», ανέφεραν οι οργανώσεις που υπογράφουν την επιστολή, προσθέτοντας πως οι «απαλές» δικαιολογίες δε θα επιλύσουν το πολιτικό κενό το οποίο, όπως υποστήριξαν, άφησε το περιστατικό μεταξύ της Ευρώπης και των γυναικών πολιτών της, αφενός, και μεταξύ Ευρώπης και κόσμου, αφετέρου.

Σημειώνεται πως ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ζήτησε εκ των υστέρων συγνώμη, λέγοντας μάλιστα πως «έχει χάσει τον ύπνο του» και πως «αν ήταν δυνατόν, θα επέστρεφα τον χρόνο πίσω για να διορθώσω την κατάσταση».

Το αίτημα για την παραίτησή του έχει λάβει μέχρι στιγμής πάνω από 2.500 υπογραφές σε λιγότερο από δύο ημέρες στο Βέλγιο, τη Γαλλία, την Ιταλία και ακόμη και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σημειώνουν οι Brussels Times.

Σύμφωνα με την εφημερίδα, την συγκέντρωση υπογραφών ξεκίνησε το ίδρυμα Millenia, ένα διεθνές ίδρυμα κοινής ωφέλειας για την ενδυνάμωση των γυναικών και την ισότητα, μετά το περιστατικό της Τρίτης, κατά το οποίο ο Σαρλ Μισέλ και ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάθισαν στις μόνες δύο πολυθρόνες που παρείχε ο Τούρκος ηγέτης υποδεχόμενους τους επισκέπτες του από την ΕΕ, με την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν να αναγκάζεται να καθίσει στον καναπέ απέναντί του.

