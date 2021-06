Guild Education: Έφθασε τα 3,8 δισ. δολάρια μετά τον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης

Shutterstock

Η Guild Education, μια startup που βοηθά τους εργαζόμενους να έχουν νέες μαθησιακές ευκαιρίες, έχει συγκεντρώσει 150 εκατομμύρια δολάρια στον τελευταίο χρηματοδότησης κάτι που της δίνει συνολική αποτίμηση 3,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων, περίπου τρεις φορές πάνω από την αποτίμηση της το 2019.

Στον τελευταίο γύρο χρηματοδότησης μετείχαν οι εταιρεία επενδύσεων D1 Capital Partners αλλά και οι, Bessemer Venture Partners, Cowboy Ventures, Laurene Powell Jobs ’Emerson Collective, General Catalyst, GSV, Iconiq Capital, Next Play Capital, Redpoint Ventures και Salesforce Ventures.

Οι εταιρείες πληρώνουν τη Guild Education με έδρα το Ντένβερ ώστε να βρει στους υπαλλήλους της νέες ευκαιρίες εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων πτυχίων από πανεπιστήμια, μαθήματα ξένων γλωσσών και πιστοποιητικά. Οι πελάτες περιλαμβάνουν τη Walt Disney Co., την Chipotle Mexican Grill Inc. και την Discover Financial Services.