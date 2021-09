Γουινέα: Πραξικοπηματίες συνέλαβαν τον πρόεδρο Κοντέ - Απωθήθηκαν λέει το υπ. Άμυνας

Οι ειδικές δυνάμεις της Γουινέας υποστήριξαν σήμερα ότι συνέλαβαν τον πρόεδρο της χώρας Άλφα Κοντέ και «κατήργησαν» τους θεσμούς, σε βίντεο που έστειλαν σε ανταποκριτή του Γαλλικού Πρακτορείου, ενώ το πρακτορείο Ρόιτερς μεταδίδει πως βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης εικονίζουν τον πρόεδρο Άλφα Κοντέ να είναι κρατούμενος των ειδικών δυνάμεων.

Ωστόσο το υπουργείο Άμυνας της Γουινέας ανακοίνωσε πως απώθησε την επίθεση των ανδρών των ειδικών δυνάμεων εναντίον του προεδρικού μεγάρου ενώ το Ρόιτερς σημειώνει πως δεν είναι άμεσα σε θέση να επιβεβαιώσει την αυθεντικότητα των βίντεο που εικονίζουν τον Άλφα Κοντέ κρατούμενο και αναρτήθηκαν έπειτα από ώρες ανταλλαγής σφοδρών πυρών γύρω από το προεδρικό μέγαρο στο Κονακρί.

«Αποφασίσαμε αφού συλλάβαμε τον πρόεδρο, ο οποίος είναι αυτή τη στιγμή μαζί μας (...) να καταργήσουμε το ισχύον Σύνταγμα, να καταργήσουμε τους θεσμούς· αποφασίσαμε επίσης να διαλύσουμε την κυβέρνηση και να κλείσουμε τα σύνορα, στο έδαφος και στον αέρα», αναφέρει ένας ένστολος και οπλισμένος πραξικοπηματίας στη δήλωσή αυτή, η οποία κυκλοφόρησε πολύ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά δεν έχει μεταδοθεί από την εθνική τηλεόραση.

UPDATE: The President of Guinea, Alpha Conde, has been arrested by his military The army has taken over, and President Alpha Conde is safe. (Video: @VOAAfrique ) #NBSUpdates pic.twitter.com/tCDCk9UjdE

Οι πραξικοπηματίες διένειμαν ένα βίντεο που εικονίζει τον πρόεδρο Κοντέ να βρίσκεται στα χέρια τους. Τον ερωτούν αν υπέστη κακομεταχείριση και ο Άλφα Κοντέ, ο οποίος φοράει παντελόνι τζιν και πουκάμισο και κάθεται σ' έναν καναπέ, αρνείται να τους απαντήσει.

