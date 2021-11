Γουατεμαλτέκος επέζησε κρυμμένος στο κοίλωμα του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους που εκτέλεσε πτήση από την πατρίδα του στις ΗΠΑ

Νεαρός Γουατεμαλτέκος, που κρύφτηκε στο κοίλωμα του συστήματος προσγείωσης αεροσκάφους της American Airlines, βγήκε χθες Σάββατο ζωντανός έπειτα από την πτήση από την πατρίδα του στο Μαϊάμι, παραδόθηκε σε στελέχη της υπηρεσίας μετανάστευσης των ΗΠΑ και διακομίστηκε σε νοσοκομείο, για να υποβληθεί σε εξετάσεις και αξιολόγηση της κατάστασής του.

Η ομοσπονδιακή υπηρεσία που είναι αρμόδια για τα τελωνεία και τη φύλαξη των συνόρων (Customs and Border Protection, CBP) επιβεβαίωσε το περιστατικό, βίντεο από το οποίο μετέδωσε ο τηλεοπτικός σταθμός WTVJ του Μαϊάμι.

Στο βίντεο, που ο σταθμός άντλησε από τον λογαριασμό «Only in Dade» στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Instagram, εικονίζεται ο νεαρός λαθρεπιβάτης, που μοιάζει παραζαλισμένος αλλά είναι σώος, καθισμένος στο ταρμάκ, πλάι στο αεροσκάφος. Φοράει μπλουτζίν, μπλουζάκι, τζάκετ και μπότες. Μέλη του προσωπικού εδάφους τον ρωτάνε αν θέλει να του δώσουν νερό.

This man arrived to MIA in the landing gear of plane from a Guatemala flight. The flight was about two hours and thirty minutes and witness says he was unharmed😳✈️| #ONLYinDADE pic.twitter.com/qMPP5jjDvb