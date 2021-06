«Γκάζια» και εκτός πίστας

Το φετινό Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Formula 1 είναι άκρως συναρπαστικό όχι μόνο για τα όσα συμβαίνουν εντός της πίστας, αλλά και για τα επεισόδια εκτός αυτής. Ενα σίριαλ με μεγάλο ενδιαφέρον του οποίου η πλοκή έγινε έντονη καθώς η Red Bull και η Mercedes ετοιμάζονται για ακόμη μια «μάχη» στο Grand Prix της Αυστρίας (15:50, ΕΡΤ2 και 16:00, COSMOTE TV SPORT 5). Μέχρι αυτό το τριήμερο, οι πιλότοι Μαξ Φερστάπεν και Σερ Λιούις Χάμιλτον είχαν μείνει στο... περιθώριο κι άφηναν μονάχα τους διευθυντές της Red Bull και της Mercedes, τον Κρίστιαν Χόρνερ και τον Τότο Βολφ, αντίστοιχα, να... τσακώνονται. Πλέον, μπήκαν κι εκείνοι στην σκηνή.

Οι αφορμές για να «φουντώσει» η αντιπαράθεση ήταν δύο. Πρώτα, η νέα τεχνική οδηγία της FIA για πιο αργά pit stops από το Grand Prix της Ουγγαρίας (1η Αυγούστου) που, λογικά, θα επηρεάσουν τη Red Bull, η οποία είναι και η πιο γρήγορη σ' αυτόν τον τομέα. Επειτα, η αμφιβολία του Χάμιλτον για το πως οι «κόκκινοι ταύροι» άνοιξαν και πάλι τη διαφορά αφού άλλαξαν κινητήρες. Κι όλα αυτά ενώ πριν καν ανοίξουν τα... γκάζια στην σεζόν η Mercedes παραπονέθηκε πως οι αλλαγές στο πίσω μέρος του πατώματος έγιναν για να την σταματήσουν.

Η νέα ντιρεκτίβα της Ομοσπονδίας, εικάζουν στη Red Bull, οφείλεται στο κάλεσμα της Mercedes για διευκρινίσεις στα μέτρα ασφαλείας στη διάρκεια των pit stops. «Εμείς απλά ρωτήσαμε για να μας αποσαφηνίσουν ορισμένα πράγματα», παραδέχθηκε ο Βολφ. «Υποτίθεται η Formula 1 είναι πεδίο εξέλιξης και ανταγωνισμού. Θα έπρεπε να επιβραβεύονται τα γρήγορα pit stops», τόνισε ο Χόρνερ. Την άποψή τους για το ζήτημα είπαν κι άλλοι διευθυντές. «Οι αλλαγές δεν είναι ζήτημα ασφάλειας», ανέφερε εκείνος της Haas, Γκίντερ Στάινερ. «Προτού μοιράσει οδηγίες η FIA θα έπρεπε να μιλήσει με τις ομάδες», πρόσθεσε ο Ματία Μπινότο της Ferrari. Παρεμπιπτόντως, για επικίνδυνη οδηγική συμπεριφορά στο pit lane τιμωρήθηκε με απώλεια τριών θέσεων ο Βάλτερι Μπότας της Mercedes!

Γρήγορα, δε, το ζήτημα ξέφυγε από τα pit stops και πήγε πάλι στην... κόντρα για τις αεροτομές. Αλλαξε η Red Bull την έυκαμπτη πίσω αεροτομή μετά τη διαμαρτυρία της Mercedes, αλλά ο Χόρνερ τώρα περιμένει τη FIA να υποχρεώσει τη Mercedes να κάνει το ίδιο με τη δική της μπροστινή αεροτομή που επίσης είναι εύκαμπτη.

He's in the zone right now! 💪#StyrianGP 🇦🇹 @Max33Verstappen pic.twitter.com/r2SQ2sOPGI