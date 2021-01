Γκ. Μαγιορκίνης: Επιφυλακτικός για τη μεταδοτικότητα του μεταλλαγμένου στελέχους

Την επιφυλακτικότητά του σχετικά με τις αναφορές για αυξημένη μεταδοτικότητα του μεταλλαγμένου στελέχους του κορονοϊού που εντοπίστηκε στην Μεγάλη Βρετανία εξέφρασε με ανάρτησή του στο Facebook, ο Γκίκας Μαγιορκίνης, υπογραμμίζοντας πως τα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν «ότι είναι κάτι αντιμετωπίσιμο και η παρουσία της μετάλλαξης σε μία περιοχή δεν συνεπάγεται αυτόματα και έλευση τρίτου κύματος».

Παράλληλα, ο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας παραθέτει στοιχεία για την εξέλιξη της πανδημίας σε περιοχές του Ηνωμένου Βασιλείου, επισημαίνοντας πως σε ορισμένες περιοχές της χώρας, η ύπαρξη του μεταλλαγμένου στελέχους δεν οδήγησε στην ύπαρξη τρίτου κύματος.

Αναλυτικά, η ανάρτηση του Γκίκα Μαγιορκίνη:

"To be a scientist is to be naive. We are so focused on our search for the truth we fail to consider how few actually want us to find it."

Ως επιστήμονας οφείλω να ασκώ κριτική στις πιθανά αδύναμες θεωρίες. Διατηρώ λοιπόν σημαντικές επιφυλάξεις για το μέγεθος της πιθανά αυξημένης μεταδοτικότητας του βρεταννικού στελέχους με τη Nelly για τους εξής λόγους (παραθέτω και τα αντίστοιχα διαγράμματα επιδημιολογικής επιτήρησης της βρεταννικής Nelly στο Ηνωμένο Βασίλειο):

1) Στην Ουαλία ενώ υπήρχε το μεταλλαγμένο στέλεχος αυτό που προκάλεσε το τρίτο κύμα ήταν τα άλλα στελέχη.

2) Στην Σκωτία ενώ υπήρχε το μεταλλαγμένο στέλεχος δεν είδαν τρίτο κύμα.

3) Στην Βόρεια Ιρλανδία το τρίτο κύμα ήρθε ως αποτέλεσμα και των 2 «τύπων του ιού»

4) Στο Λονδίνο πέρασε η κορυφή της επιδημίας του μεταλλαγμένου και βλέπουμε πτώση του μεταλλαγμένου αλλά επιμονή των άλλων στελεχών (δηλαδή μείωση ποσοστού του μεταλλαγμένου έναντι μη μεταλλαγμένου)

5) Στην Ανατολική Αγγλία αφού πέρασε η κορυφή του μεταλλαγμένου βλέπουμε πτώση του μεταλλαγμένου αλλά επιμονή των άλλων στελεχών (δηλαδή μείωση ποσοστού μεταλλαγμένου έναντι μη μεταλλαγμένου)

6) Στην Νοτιοανατολική Αγγλία πέρασε η κορυφή του μεταλλαγμένου βλέπουμε πτώση του μεταλλαγμένου αλλά επιμονή των άλλων στελεχών (δηλαδή μείωση ποσοστού μεταλλαγμένου έναντι μη μεταλλαγμένου)

7) Στις υπόλοιπες περιοχές δεν βλέπουμε τρίτα κύματα και τα ποσοστά μεταξύ τους παραμένουν λίγο πολύ σταθερά.

8) Επίσης η εβδομαδιαία έκθεση λέει: «In England, trends in new variant compatible positives varied substantially by region. At the national level is likely that the number of people testing positive for the new variant compatible and all other positives has decreased in the week ending 16 January 2021.”

Μία εναλλακτική υπόθεση που μπορεί να εξηγήσει την μεγάλη διασπορά του μεταλλαγμένου στελέχους είναι ότι το Λονδίνο όπου επικράτησε η μετάλλαξη έχει μεγάλη διασυνδεσιμότητα με όλο τον κόσμο και σίγουρα με όλες τις περιοχές της Αγγλίας. Η διασπορά ενός στελέχους που δημιουργεί επιδημία στο Λονδίνο είναι πολύ πιθανό να επηρεάσει πολλές περιοχές. Σίγουρα η αυξημένη μετάδοση είναι μία υπόθεση που είναι πιθανό να ισχύει, αλλά ακόμα και έτσι να είναι δεν είδαμε το στέλεχος να προκαλεί τρίτα κύματα σε όλη την Αγγλία παρά μόνο σε 3 περιοχές που είναι η μία δίπλα στην άλλη και προφανώς πρόκειται για τοπική συσχετιζόμενη διασπορά.

Σε κάθε περίπτωση τα γραφήματα δείχνουν ότι είναι κάτι αντιμετωπίσιμο και η παρουσία της μετάλλαξης σε μία περιοχή δεν συνεπάγεται αυτόματα και έλευση τρίτου κύματος. Τουναντίον, στην πλειονότητα των περιπτώσεων δεν οδήγησε σε τρίτο κύμα.