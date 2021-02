Γιούκι Τσουνόντα: πιλότος από άλλον αιώνα

Είναι η ώρα της Generation Z και στη Formula 1. O Ιάπωνας Γιούκι Τσουνόντα, στα 20 του και βαδίζοντας στα 21 είναι ο νεότερος πιλότος αυτής της σεζόν και ο πρώτος στην ιστορία της κορυφαίας βαθμίδας του μηχανοκίνητου αθλητισμού που γεννήθηκε σ' αυτόν τον αιώνα. Η Alpha Tauri περιμένει πολλά απ' αυτόν και το νέο μονοθέσιο που του δίνει και σίγουρα η μητρική ομάδα, η Red Bull. Ο Χέλμουτ Μάρκο, δεξί χέρι του Αυστριακού δισεκατομμυριούχου ιδιοκτήτη, Ντίτερ Μάτεσιτς, θα έχει το βλέμμα του στραμμένο στον Τσουνόντα.

Γεννημένος στις 11 Μαΐου του 2000, ο Τσουνόντα είναι μερικούς μήνες μικρότερος από τους δύο άλλους πρωτοεμφανιζόμενους σ' αυτή την σεζόν: τον Μικ Σουμάχερ και τον Νικίτα Μαζέπιν, που είναι 21 ο καθένας τους και θα τρέξουν με την Haas. Το γεγονός πως του δόθηκε το μονοθέσιο προκάλεσε έκπληξη η αλήθεια είναι. Η Alpha Tauri προέρχεται από την καλύτερη σεζόν της ιστορίας της συλλέγοντας 107 βαθμούς, ενώ τερμάτισε 7η. Θα μπορούσε να διατηρήσει το δίδυμο Πιέρ Γκασλί και Ντανίλ Κβίατ.

gotta make sure the new livery and race suits match, right @yukitsunoda07? 💯 pic.twitter.com/9uLjsYsuoZ